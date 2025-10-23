Belgrano vs. Argentinos Juniors, por la Copa Argentina 2025: horario, formaciones y TV

La Copa Argentina 2025 se encamina a su definición y este jueves promete un duelo de alto voltaje: Belgrano de Córdoba y Argentinos Juniors se medirán desde las 21:10 en el Gigante de Arroyito por una de las semifinales del certamen. El encuentro definirá quién avanzará a la final para enfrentar al ganador del cruce entre River e Independiente Rivadavia, y tanto el Pirata como el Bicho llegan con la ilusión intacta de alcanzar una instancia inédita en su historia.