Belgrano vs. Argentinos Juniors, por la Copa Argentina 2025: horario, formaciones y TV
El Pirata y el Bicho se enfrentan en el Gigante de Arroyito en busca de su primera final del torneo más federal.
La Copa Argentina 2025 se encamina a su definición y este jueves promete un duelo de alto voltaje: Belgrano de Córdoba y Argentinos Juniors se medirán desde las 21:10 en el Gigante de Arroyito por una de las semifinales del certamen. El encuentro definirá quién avanzará a la final para enfrentar al ganador del cruce entre River e Independiente Rivadavia, y tanto el Pirata como el Bicho llegan con la ilusión intacta de alcanzar una instancia inédita en su historia.
Belgrano atraviesa un gran presente. Luego de vencer 2-1 a Boca por el Torneo Clausura, el equipo del Ruso Zielinski se afianzó entre los mejores ocho del campeonato y se anima a soñar en grande. Sin embargo, la prioridad absoluta está puesta en la Copa Argentina, donde está a dos pasos de conquistar su primer título nacional.
Para llegar a esta etapa, el conjunto cordobés eliminó a Real Pilar, Defensores de Belgrano, Independiente y Newell’s, en una campaña que consolidó su solidez y carácter. Franco Jara, ausente ante Boca por precaución, regresará al once inicial para aportar experiencia y gol.
Argentinos Juniors, por su parte, también atraviesa un gran momento futbolístico. Los dirigidos por Nicolás Diez superaron a Central Norte, Excursionistas, Aldosivi y Lanús en su camino hacia las semifinales, mostrando un rendimiento cada vez más maduro. El Bicho llega tercero en su zona del Clausura y en la tabla anual, lo que le permite soñar con volver a las copas internacionales en 2026.
En la previa, se espera un partido intenso, con dos equipos que proponen y buscan protagonismo. El conjunto cordobés intentará aprovechar su poder ofensivo y el empuje de su gente, mientras que los de La Paternal apostará a su solidez colectiva y al juego asociado que lo caracteriza. En Rosario, uno de los dos dará un paso histórico hacia la gran final del torneo más federal del país.
Belgrano vs. Argentinos: probables formaciones
- Belgrano: Thiago Cardozo; Leonardo Morales, Lisandro López, Alexis Maldonado; Gabriel Compagnucci, Rodrigo Saravia, Lucas Zelarayán, Francisco González Metilli, Adrián Spörle; Franco Jara, Nicolás Fernández. DT: Ricardo Zielinski.
- Argentinos: Sergio Romero; Leandro Lozano, Francisco Álvarez, Erik Godoy, Sebastián Prieto; Alan Lescano, Lucas Gómez o Federico Fattori, Gabriel Florentín; Hernán López Muñoz, Tomás Molina, Diego Porcel. DT: Nicolás Diez.
Belgrano vs. Argentinos: otros datos
- Hora: 21.10.
- Estadio: Gigante de Arroyito.
- Árbitro: Yael Falcón Pérez.
- TV: TyC Sports.
