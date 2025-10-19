El exjugador que marcó a Messi y a Cristiano Ronaldo y lanzó su propio emprendimiento

Tras su paso por el "Pincha", el exdefensor arribó a Banfield hasta 2020, año en que decidió retirarse definitivamente para encarar diferentes objetivos personales que no estaban relacionados al fútbol.

Su vida después del retiro

Dubarbier.jpg Los inicios del exdefensor fueron en Gimnasia de La Plata.

Tras dejar el fútbol, Dubarbier se volcó a la música, otras de sus grandes pasiones, con su banda “Seba Dubar y Los Cruzados”. Además, junto a su esposa, fundó una cervecería artesanal, donde produce más de 4.000 litros de cerveza. Esta nueva vida le permitió ganar tranquilidad y estabilidad.