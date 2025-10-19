El exjugador que marcó a Messi y a Cristiano Ronaldo y lanzó su propio emprendimiento
Con pasos por Estudiantes de La Plata y Gimnasia, colgó los botines y se metió de lleno en el mundo musical y gastronómico. ¿De quién se trata?
Sebastián Dubarbier emergió en el fútbol argentino con un talento natural que, años después, lo catapultaría a Europa. Durante su carrera en el viejo continente, compartió cancha con figuras de primer nivel, como Lionel Messi y Cristiano Ronaldo, pero decidió dejar el deporte debido a las presiones externas.
Con una extensa trayectoria por Gimnasia de La Plata y Banfield, el exdefensor tomó la drástica decisión de colgar los botines en el 2020 para abrirse camino a un mundo completamente nuevo. Lejos del verde césped, Dubarbier se reinventó en el mundo musical y gastronómico.
Sebastián Dubarbier y su paso por el fútbol
Dubarbier comenzó su carrera en el "Lobo", donde cumplió su mayor sueño: debutar en la máxima categorías del fútbol argentino. Sin embargo, su mejor versión se vio en Olimpo de Bahía Blanca, donde su gran rendimiento le abrió las puertas del fútbol europeo.
En el viejo continente jugó en España, Francia y Turquía y se enfrentó a grandes figuras de primer nivel como Messi y Ronaldo, Andrés Iniesta o Karim Benzema. Sin embargo, en diciembre de 2016, regresó a La Plata para sumarse a Estudiantes y disputar en la Copa Sudamericana 2017.
Tras su paso por el "Pincha", el exdefensor arribó a Banfield hasta 2020, año en que decidió retirarse definitivamente para encarar diferentes objetivos personales que no estaban relacionados al fútbol.
Su vida después del retiro
Tras dejar el fútbol, Dubarbier se volcó a la música, otras de sus grandes pasiones, con su banda “Seba Dubar y Los Cruzados”. Además, junto a su esposa, fundó una cervecería artesanal, donde produce más de 4.000 litros de cerveza. Esta nueva vida le permitió ganar tranquilidad y estabilidad.
