Universidad de Chile vs. Lanús, por la Copa Sudamericana 2025: horario, formaciones y TV
El Granate viaja a Santiago con la ilusión de encaminar la serie en la ida de las semifinales ante la U, en el Estadio Nacional, con arbitraje del brasileño Anderson Daronco.
Lanús afronta una cita clave en su sueño continental. Este jueves, desde las 19:00, el equipo dirigido por Mauricio Pellegrino se medirá ante Universidad de Chile en el Estadio Nacional Julio Martínez Prádanos, por el partido de ida de las semifinales de la Copa Sudamericana 2025. El Granate buscará dar un paso firme en Santiago para encaminar la serie y definir la clasificación en La Fortaleza, frente a su gente.
El conjunto chileno, bajo la conducción de Gustavo Álvarez, llega en un gran momento. La U eliminó en cuartos de final a Alianza Lima y atraviesa una racha positiva tanto en el torneo local como a nivel internacional. En sus últimos encuentros, mostró una versión sólida y dinámica, con figuras que atraviesan un gran presente como Leandro Fernández y Cristian Palacios. Su victoria reciente por 2-1 ante Palestino reforzó la confianza de un equipo que no pierde hace más de un mes y que ha hecho del Estadio Nacional un verdadero fortín.
Del otro lado, Lanús arriba a esta semifinal con un rendimiento en alza. El equipo argentino, que lideró el Grupo G del certamen y sumó 9 goles en seis partidos, viene de tres triunfos consecutivos en el Torneo Clausura: superó a Godoy Cruz, Independiente y San Lorenzo, mostrando solidez defensiva y una gran efectividad ofensiva. Con futbolistas como Walter Bou, Augusto Lotti y Raúl Loaiza en gran nivel, Pellegrino intentará repetir el esquema equilibrado que lo llevó a convertirse en uno de los semifinalistas más regulares del certamen.
En el historial entre ambos, hay antecedentes favorables al Granate: en 2013 se enfrentaron también por la Copa Sudamericana, y aunque Universidad de Chile ganó 1-0 en Santiago, Lanús se impuso 4-0 en la revancha en La Fortaleza, avanzando de ronda y, más tarde, consagrándose campeón de aquella edición. Esa gesta es una motivación especial para el club del Sur, que sueña con repetir la historia doce años después.
El encuentro será dirigido por el árbitro brasileño Anderson Daronco, acompañado por sus compatriotas Danilo Simon Manis y Bruno Boschilia como asistentes. El VAR estará a cargo de Rodolpho Toski Marques. En Santiago, el clima promete ser tan intenso como el fútbol que se jugará.
Universidad de Chile vs. Lanús: probables formaciones
- Universidad de Chile: Gabriel Castellón; Fabián Hormazábal, Franco Calderón, Matías Zaldivia; Marcelo Díaz, Charles Aránguiz, Javier Altamirano, Matías Sepúlveda, Lucas Assadi; Maximiliano Guerrero y Lucas Di Yorio. DT: Gustavo Álvarez.
- Lanús: Nahuel Losada; Gonzalo Pérez, Carlos Izquierdoz, Ezequiel Muñoz, Sasha Marcich; Agustín Medina, Agustín Cardozo; Marcelino Moreno, Ramiro Carrera; Eduardo Salvio y Rodrigo Castillo. DT: Mauricio Pellegrino.
Universidad de Chile vs. Lanús: otros datos
- Hora: 19:00.
- Estadio: Nacional Julio Martinez Pradanos.
- Árbitro: Anderson Daronco.
- TV: ESPN, DSports y Disney+.
