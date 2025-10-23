Universidad de Chile vs. Lanús, por la Copa Sudamericana 2025: horario, formaciones y TV

El conjunto chileno, bajo la conducción de Gustavo Álvarez, llega en un gran momento. La U eliminó en cuartos de final a Alianza Lima y atraviesa una racha positiva tanto en el torneo local como a nivel internacional. En sus últimos encuentros, mostró una versión sólida y dinámica, con figuras que atraviesan un gran presente como Leandro Fernández y Cristian Palacios. Su victoria reciente por 2-1 ante Palestino reforzó la confianza de un equipo que no pierde hace más de un mes y que ha hecho del Estadio Nacional un verdadero fortín.