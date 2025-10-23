Liga de Quito vs. Palmeiras, por la Copa Libertadores 2025: horario, formaciones y TV
El conjunto ecuatoriano recibe al poderoso equipo brasileño en Quito y buscará sacar ventaja en la ida ante el gran candidato al título continental.
El Estadio Rodrigo Paz Delgado será escenario este jueves, desde las 21:30, de un enfrentamiento vibrante por las semifinales de la Copa Libertadores 2025. Liga Deportiva Universitaria de Quito recibirá a Palmeiras en un duelo que promete emociones fuertes. El equipo ecuatoriano llega como la gran revelación del certamen, mientras que el Verdao, con su andar demoledor, parte como el principal aspirante a quedarse con la corona continental.
Liga, dirigida por Josep Alcácer, se convirtió en la sorpresa del torneo al eliminar consecutivamente a dos potencias brasileñas: dejó afuera a Botafogo, último campeón, con un global de 2-1 en octavos, y luego aplastó a San Pablo 3-0 en cuartos. Además, terminó primero en el Grupo C con 11 puntos, superando a Flamengo por diferencia de gol. Con figuras como Lisandro Alzugaray y Paolo Guerrero, los ecuatorianos buscarán aprovechar los 2.850 metros de altura para imponer su ritmo y obtener una ventaja que les permita soñar con la final.
Del otro lado estará Palmeiras, el equipo más sólido de la competencia. Los dirigidos por Abel Ferreira ganaron nueve de los diez partidos que disputaron, con un nivel arrollador. El Verdao arrasó en la fase de grupos, goleó 4-0 a Universitario de Perú en la ida de octavos, empató la vuelta, y luego superó con autoridad a River Plate en los cuartos de final (2-1 y 3-1). Con José Manuel López como carta goleadora y un plantel repleto de jerarquía, el tricampeón continental busca su cuarta final en cinco años.
En Quito, sin embargo, el equipo paulista no especulará: su objetivo es resistir el asedio de la altura y regresar a São Paulo con un resultado favorable. La altura, la historia y el presente futbolístico prometen un choque apasionante. El local buscará dar otro golpe histórico, mientras que la visita intentará imponer su poderío y acercarse a una nueva final de Libertadores.
Liga de Quito vs. Palmeiras: probables formaciones
- Liga de Quito: Alexander Domínguez; Gian Franco Allala, Ricardo Adé, Leonel Quiñónez; José Quintero, Kevin Minda/Lautaro Pastrán, Gabriel Villamil, Carlos Gruezo, Alexander Alvarado; Bryan Ramírez y Jeison Medina. DT: Tiago Nunes.
- Palmeiras: Carlos Miguel; Khellven, Gustavo Gómez, Bruno Fuchs/Murilo, J. Piquerez; Aníbal Moreno, Andreas Pereira, Felipe Anderson, Mauricio; José Manuel Lopez e Vitor Roque. DT: Abel Ferreira.
Liga de Quito vs. Palmeiras: otros datos
- Hora: 21:30.
- Estadio: Rodrigo Paz Delgado.
- Árbitro: Facundo Tello.
- VAR: Héctor Paletta.
- TV: Fox Sports.
