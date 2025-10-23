Liga de Quito vs. Palmeiras, por la Copa Libertadores 2025: horario, formaciones y TV

estadio rodrigo paz delgado.jpg

Del otro lado estará Palmeiras, el equipo más sólido de la competencia. Los dirigidos por Abel Ferreira ganaron nueve de los diez partidos que disputaron, con un nivel arrollador. El Verdao arrasó en la fase de grupos, goleó 4-0 a Universitario de Perú en la ida de octavos, empató la vuelta, y luego superó con autoridad a River Plate en los cuartos de final (2-1 y 3-1). Con José Manuel López como carta goleadora y un plantel repleto de jerarquía, el tricampeón continental busca su cuarta final en cinco años.