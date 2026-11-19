Jujuy: una final de fútbol amateur terminó a las piñas y con agresiones al árbitro
Un partido decisivo de un torneo barrial en Palpalá terminó en una violenta pelea. Los reclamos contra el árbitro fueron subiendo de tono hasta convertirse en una batalla campal que obligó a la intervención policial.
Una final de fútbol amateur terminó en un verdadero escándalo en Jujuy. Lo que debía ser una jornada de celebración deportiva se transformó en una batalla campal, con golpes de puño, corridas y fuertes incidentes que tuvieron como uno de los protagonistas al árbitro del encuentro.
El episodio ocurrió en la ciudad de Palpalá, al término de un partido decisivo correspondiente a un torneo barrial. Según trascendió, todo comenzó cuando simpatizantes de uno de los equipos cuestionaron las decisiones del juez y empezaron a increparlo por su actuación durante el encuentro.
Los reclamos fueron subiendo de tono y el clima de tensión se volvió cada vez más difícil de controlar. Lo que inicialmente parecía una discusión por cuestiones futbolísticas rápidamente pasó al terreno de las agresiones físicas, con varios involucrados que comenzaron a enfrentarse a golpes.
La situación se desbordó y el predio deportivo se convirtió en escenario de una pelea generalizada. Hubo golpes de puño, corridas y lanzamiento de objetos, mientras los presentes intentaban alejarse de los sectores donde se concentraban los enfrentamientos. El árbitro también quedó en medio de los incidentes, luego de haber sido señalado por los simpatizantes que cuestionaban su desempeño.
Ante la magnitud del conflicto, fue necesario solicitar la intervención de las fuerzas de seguridad. Efectivos de la Unidad Regional N° 8 y personal del cuerpo de Infantería se trasladaron hasta el lugar para intentar recuperar el orden, separar a los grupos enfrentados y dispersar a quienes continuaban protagonizando las agresiones.
La presencia policial permitió controlar progresivamente la situación y evitar que los disturbios continuaran extendiéndose. Mientras tanto, la final quedó completamente opacada por los episodios de violencia, que volvieron a poner en discusión el comportamiento de algunos protagonistas y espectadores en el fútbol amateur.
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