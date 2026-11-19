La situación se desbordó y el predio deportivo se convirtió en escenario de una pelea generalizada. Hubo golpes de puño, corridas y lanzamiento de objetos, mientras los presentes intentaban alejarse de los sectores donde se concentraban los enfrentamientos. El árbitro también quedó en medio de los incidentes, luego de haber sido señalado por los simpatizantes que cuestionaban su desempeño.