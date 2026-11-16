Tres hinchas terminaron hospitalizados tras el derrumbe de un alambrado en pleno partido del Regional Amateur
El incidente ocurrió durante el duelo entre Concepción FC y Villa San Antonio de Salta. El encuentro estuvo demorado y el club podría tener sanciones.
Un momento de extrema preocupación se vivió en el fútbol tucumano durante un encuentro correspondiente al Torneo Regional Federal Amateur, luego de que tres simpatizantes de Concepción FC tuvieran que ser trasladados de urgencia al hospital tras ceder parte del alambrado perimetral del estadio Antonio Guillén en pleno partido frente a Villa San Antonio de Salta.
El episodio se produjo durante el desarrollo del segundo tiempo, cuando un grupo de hinchas se encontraba trepado al tejido que separa la tribuna del campo de juego. Repentinamente, uno de los caños de soporte cedió ante el peso y provocó la caída de varios espectadores. Como saldo del accidente, tres personas sufrieron diversas lesiones y fueron derivadas al hospital de Concepción para recibir atención médica.
A raíz del desplome, el árbitro decidió detener las acciones durante varios minutos para permitir la intervención del personal policial, que rápidamente marcó un perímetro en el sector afectado y evitó que otros fanáticos se acercaran a la zona de riesgo. Una vez controlada la emergencia, el juego logró reanudarse con normalidad.
La palabra de la dirigencia y los controles previos
Tras el encuentro, el vicepresidente de Concepción FC, Rubén Zurita, llevó tranquilidad respecto al estado de salud de los simpatizantes involucrados. "Está todo bien, está todo controlado. Llevaron al hospital de Concepción a tres hinchas", explicó el directivo.
Asimismo, detalló que el estadio había superado las inspecciones reglamentarias antes del compromiso: "Todos los partidos, dos días antes, viene la Policía con Bomberos y hace una inspección para verificar que el campo de juego esté en condiciones. Fue algo que nosotros no podemos prever".
Posibles sanciones de cara a la final
Más allá del susto, el incidente encendió las alarmas en la comisión directiva ante una eventual sanción disciplinaria o la pérdida de la localía, teniendo en cuenta que el conjunto tucumano debe disputar la final de la Región Norte frente a Altos Hornos Zapla de Jujuy.
No obstante, Zurita se mostró optimista sobre la resolución del Tribunal de Disciplina: "Creo que no, porque se siguió jugando el partido. Es nada más que un caño". Además, confirmó que este martes comenzarán las obras de reparación y refuerzo de la estructura para dejar el estadio en condiciones de cara al próximo partido como local.
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