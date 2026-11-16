Posibles sanciones de cara a la final

Más allá del susto, el incidente encendió las alarmas en la comisión directiva ante una eventual sanción disciplinaria o la pérdida de la localía, teniendo en cuenta que el conjunto tucumano debe disputar la final de la Región Norte frente a Altos Hornos Zapla de Jujuy.

No obstante, Zurita se mostró optimista sobre la resolución del Tribunal de Disciplina: "Creo que no, porque se siguió jugando el partido. Es nada más que un caño". Además, confirmó que este martes comenzarán las obras de reparación y refuerzo de la estructura para dejar el estadio en condiciones de cara al próximo partido como local.