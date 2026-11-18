El caso quedó en manos del fiscal Juan Pablo Díaz Estopiñán, titular de la Fiscalía de Instrucción N° 1, y del personal del Departamento de Homicidios.

Mientras tanto, este miércoles las instituciones donde jugó Dylan, el Club Social y Deportivo Colocasi y el Atlético Rincón, publicaron mensajes de condolencias para la familia y allegados del joven.

"Siempre en nuestro corazones", expresaron desde Atlético Rincón, mientras desde Colocasi despidieron a su "exjugador y amigo".

Familiares y amistades de Dylan reclamaron justicia en posteos de Facebook y otras redes sociales, y hasta desde el Centro Educativo N° 19 Domingo F. Sarmiento, de donde Dylan había egresado en 2023, lamentaron el crimen.