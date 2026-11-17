Entre 2007 y 2014 disputó 293 partidos con el conjunto lisboeta, convirtió 172 tantos y entregó 38 asistencias. Durante ese período conquistó dos ediciones de la Primeira Liga y la Copa de Portugal de 2014. También tuvo participación en la Champions League, con 28 encuentros disputados y una presencia destacada en el equipo que alcanzó los cuartos de final en 2012.

Su paso por la Selección de Paraguay y el penal ante España

Con la camiseta de Paraguay, Cardozo acumuló 57 partidos internacionales y convirtió 12 goles. Su participación más recordada fue en el Mundial de Sudáfrica 2010, cuando integró el plantel que alcanzó los cuartos de final, la mejor actuación histórica del seleccionado en una Copa del Mundo. En aquella competencia quedó marcado por el penal que falló frente a España, en un encuentro que terminó 1-0 a favor del equipo europeo, que posteriormente se consagraría campeón.

Además, formó parte de los planteles paraguayos que llegaron a los cuartos de final de la Copa América 2007 y 2019. Su despedida de la selección se produjo en 2023. Ahora, el exgoleador disfruta de una rutina vinculada con sus raíces.