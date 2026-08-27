Atlético de Madrid endureció su postura por Julián Álvarez: descartó negociar con Barcelona
El Consejo de Administración del club español respaldó por unanimidad la decisión de cerrar cualquier diálogo con el conjunto catalán por el delantero argentino.
La situación de Julián Álvarez sumó un nuevo capítulo y el Atlético de Madrid volvió a marcar una posición contundente respecto del futuro del delantero argentino. En medio del interés de Barcelona por incorporarlo, el club madrileño difundió un comunicado en el que ratificó que no negociará con la institución catalana por el traspaso del futbolista.
La decisión fue respaldada por unanimidad por el Consejo de Administración del Atlético, que decidió sostener la postura que ya había expresado anteriormente. De esta manera, la entidad española busca dejar claro que no existe actualmente ninguna posibilidad de abrir una negociación directa con Barcelona por el atacante.
El conflicto no se limita exclusivamente a una cuestión deportiva o económica. El Colchonero hizo especial hincapié en la manera en la que deben desarrollarse las operaciones entre clubes y cuestionó el comportamiento de la institución catalana en este caso.
Atlético de Madrid descartó cualquier negociación por Julián Álvarez
En su comunicado oficial, el conjunto madrileño expresó: “El Atlético de Madrid está abierto a las negociaciones propias del mercado de transferencias, pero siempre de una forma ética y profesional y con respeto entre los clubes”.
A continuación, el club fue todavía más directo al referirse a Barcelona y explicó por qué considera que no están dadas las condiciones para iniciar conversaciones: “Respaldamos completamente la posición previamente comunicada por el club de que el Fútbol Club Barcelona no ha cumplido con estos requisitos”.
La postura de la entidad madrileña quedó definitivamente expuesta cuando hizo referencia de manera específica al delantero argentino. El Atlético aseguró que no hubo conversaciones con Barcelona y que tampoco tiene previsto mantenerlas en el futuro. “Por consecuencia ni ha existido ni va a existir ninguna negociación con ellos en relación al traspaso de Julián Álvarez”, señaló el Consejo de Administración.
El mensaje del Atlético para Julián
El club madrileño también dedicó una parte de su comunicado a hablar directamente de la postura que podría adoptar el futbolista. En lugar de plantear una confrontación con la Araña, la institución aseguró que confía en que el argentino comprenda la decisión adoptada por sus autoridades.
“El Atlético de Madrid está convencido de que nuestro jugador comprenderá la decisión, centrándose en trabajar de la mejor manera para ayudar al club a cumplir sus objetivos”, expresó la entidad.
Además, la institución recordó el impacto que tuvo desde su llegada al equipo y destacó el compromiso que mostró durante sus dos primeras temporadas defendiendo la camiseta rojiblanca. “Como ya lo ha hecho en las dos temporadas que ha estado defendiendo nuestros colores”, añadió el Atlético al valorar el aporte realizado por el argentino.
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