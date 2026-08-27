Atlético de Madrid endureció su postura por Julián Álvarez: descartó negociar con Barcelona

La postura de la entidad madrileña quedó definitivamente expuesta cuando hizo referencia de manera específica al delantero argentino. El Atlético aseguró que no hubo conversaciones con Barcelona y que tampoco tiene previsto mantenerlas en el futuro. “Por consecuencia ni ha existido ni va a existir ninguna negociación con ellos en relación al traspaso de Julián Álvarez”, señaló el Consejo de Administración.

El mensaje del Atlético para Julián

El club madrileño también dedicó una parte de su comunicado a hablar directamente de la postura que podría adoptar el futbolista. En lugar de plantear una confrontación con la Araña, la institución aseguró que confía en que el argentino comprenda la decisión adoptada por sus autoridades.

“El Atlético de Madrid está convencido de que nuestro jugador comprenderá la decisión, centrándose en trabajar de la mejor manera para ayudar al club a cumplir sus objetivos”, expresó la entidad.

Además, la institución recordó el impacto que tuvo desde su llegada al equipo y destacó el compromiso que mostró durante sus dos primeras temporadas defendiendo la camiseta rojiblanca. “Como ya lo ha hecho en las dos temporadas que ha estado defendiendo nuestros colores”, añadió el Atlético al valorar el aporte realizado por el argentino.