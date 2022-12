Con la ilusión intacta: el pedido de Julián Álvarez para los hinchas argentinos

Sobre los europeos, el delantero cordobés aseguró que es un "gran equipo". "Tiene grandes jugadores y siempre es fuerte pero con nuestras armas y haciendo lo nuestro creemos que podemos pasar de fase", señaló.

"Estoy contento. Trato de entrenarme al máximo para estar a disposición del técnico y ayudar a mis compañeros. En la Selección fui de menos a más como me pasó en River y en (Manchester) City", remarcó sobre su impactante evolución a los 22 años.

julian alvarez manchester city.jpg

JULIÁN ÁLVAREZ Y SU LLEGADA AL MANCHESTER CITY

Álvarez fue consultado por la anécdota del vestuario de Manchester City donde el entrenador español Josep "Pep" Guardiola anticipó que la Argentina tenía "un buen equipo" e iba a ser una candidata al título.

"Fue en los primeros, días, estaban los portugueses y (el español) Rodri. Hablaban del Mundial, de Portugal, de Brasil y 'Pep', como yo recién llegaba y no hablaba mucho, me señaló a mí y dijo que la Argentina tenía un buen equipo", recordó.

julian alvarez.jpg

EL AGRADECIMIENTO DE JULIÁN ÁLVAREZ A RIVER

Claro que antes de llegar a la Premier League, el delantero brilló en River Plate, al que le agradeció el crecimiento como "persona y jugador".

"Agradecido al club porque desde que llegué a los 16 años me ayudaron mucho, me inculcaron muchos valores y me hicieron crecer como persona y como jugador. Gran parte de lo que es estar acá hoy se lo debo a River", destacó.

gol julián álvarez selección argentina qatar 2022 Gol de Julián Álvarez para la Selección Argentina en el Mundial Qatar 2022 - @Argentina

EL PEDIDO DE JULIÁN ÁLVAREZ: HAY QUE CREER

Por último, el delantero envió un mensaje para todos los hinchas argentinos. A los que mañana estarán en el estadio Lusail y también a los que alentarán en cada punto del país.

"Que sigan creyendo, confiando en nosotros y apoyando porque el cariño se siente. Vamos a dejar todo en la cancha para darles una alegría", completó.