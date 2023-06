Ángel Di María se despidió de la Juventus: "Llegó el final de una etapa difícil"

“He llegado al final de una etapa difícil y complicada. Me voy con la tranquilidad de quien lo ha dado todo para que el club siga ganando títulos, pero no ha sido posible. Me voy con el sabor amargo de no haberlo logrado, pero con la felicidad de traer conmigo a muchos amigos de este maravilloso vestuario del que fui parte", escribió el rosarino.