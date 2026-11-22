Keanu Reeves fue el chofer de Max Verstappen, Lando Norris y Oscar Piastri en F1
El legendario actor de Hollywood fue el encargado de transportar a los tres pilotos en una noche en la que también participó Chris Pratt.
Tras completar una exigente competencia de 50 giros a través del trazado callejero de Las Vegas durante la noche del sábado 21 de noviembre, Max Verstappen, Lando Norris y Oscar Piastri vivieron una situación tan insólita como glamorosa al cederle el volante a una reconocida estrella de Hollywood: Keanu Reeves.
El famoso intérprete canadiense, famoso a nivel internacional por encabezar exitosas franquicias cinematográficas como "John Wick" y "Matrix", asumió el rol de conductor oficial para trasladar a los tres corredores que integraron el podio del Gran Premio de Las Vegas 2026 de Fórmula 1.
La misión del actor consistió en llevar a los deportistas desde el trazado hasta el hotel y casino Bellagio, recinto donde debían cumplir con una ronda de entrevistas pactadas con la prensa inmediatamente después de la carrera, para luego retornar al circuito y participar de la tradicional ceremonia de premiación. Si bien su aparición detrás del volante generó enorme sorpresa por tratarse de una figura ajena a las pistas profesionales, el lazo que une a Reeves con el mundo motor excede ampliamente el de un simple espectador invitado.
De acuerdo con la normativa diagramada por la Federación Internacional del Automóvil (FIA) específicamente para esta cita estadounidense, quienes finalizan en las tres primeras posiciones deben dirigirse hacia el Bellagio para responder ante los medios de comunicación antes de recibir sus galardones.
A diferencia de lo que sucede habitualmente en otras fechas del calendario, en este evento los pilotos no cuentan con una sala de enfriamiento o descanso tradicional previa a la entrega de trofeos.
Luego de haber participado activamente durante dos jornadas consecutivas en distintas actividades oficiales del Gran Premio, Keanu Reeves tomó el mando del automóvil encargado de transportar a los flamantes ganadores de la noche. A bordo del vehículo viajaron Max Verstappen (Red Bull Racing), quien se quedó con el primer puesto y sumó así su tercera conquista en el actual circuito urbano de Las Vegas tras haber triunfado también en 2023 y 2025, escoltado por los dos representantes de McLaren: Lando Norris en la segunda ubicación y Oscar Piastri en el tercer escalón.
La cercanía de Reeves con la máxima categoría del automovilismo mundial responde a una genuina pasión personal que ya lo llevó a involucrarse en proyectos cinematográficos vinculados al deporte motor. De hecho, el 2 de julio de 2025 la propia Fórmula 1 comunicó oficialmente que el artista se desempeñaría como presentador y productor ejecutivo de una serie documental centrada en el desembarco de Cadillac como la undécima escudería de la grilla.
Esta producción televisiva cuenta con acceso directo al funcionamiento interno de Cadillac Formula 1 Team, General Motors (GM) y TWG Motorsports con el objetivo de retratar en detalle los desafíos deportivos, financieros y organizativos que implicó poner en marcha la estructura norteamericana. Cabe destacar que dicha formación es exactamente la misma con la cual el piloto mexicano Sergio “Checo” Pérez concretó su regreso a la Fórmula 1 en esta temporada 2026, compartiendo alineación junto al experimentado corredor finlandés Valtteri Bottas.
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