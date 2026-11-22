¡SE ROMPIÓ LA MATRIX! El camino hasta el podio para Verstappen, Norris y Piastri, en manos del conductor designado en Las Vegas: el actor Keanu Reeves.



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Luego de haber participado activamente durante dos jornadas consecutivas en distintas actividades oficiales del Gran Premio, Keanu Reeves tomó el mando del automóvil encargado de transportar a los flamantes ganadores de la noche. A bordo del vehículo viajaron Max Verstappen (Red Bull Racing), quien se quedó con el primer puesto y sumó así su tercera conquista en el actual circuito urbano de Las Vegas tras haber triunfado también en 2023 y 2025, escoltado por los dos representantes de McLaren: Lando Norris en la segunda ubicación y Oscar Piastri en el tercer escalón.

La cercanía de Reeves con la máxima categoría del automovilismo mundial responde a una genuina pasión personal que ya lo llevó a involucrarse en proyectos cinematográficos vinculados al deporte motor. De hecho, el 2 de julio de 2025 la propia Fórmula 1 comunicó oficialmente que el artista se desempeñaría como presentador y productor ejecutivo de una serie documental centrada en el desembarco de Cadillac como la undécima escudería de la grilla.

Esta producción televisiva cuenta con acceso directo al funcionamiento interno de Cadillac Formula 1 Team, General Motors (GM) y TWG Motorsports con el objetivo de retratar en detalle los desafíos deportivos, financieros y organizativos que implicó poner en marcha la estructura norteamericana. Cabe destacar que dicha formación es exactamente la misma con la cual el piloto mexicano Sergio “Checo” Pérez concretó su regreso a la Fórmula 1 en esta temporada 2026, compartiendo alineación junto al experimentado corredor finlandés Valtteri Bottas.