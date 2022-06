El Kun Agüero se filmó fumando y generó revuelo en las redes

pipa kun

El ex jugador del Manchester City se retiró del fútbol hace un poco más de un año. No fue por decisión propia, ni por edad, sino por un problema de salud. Sufrió una una arritmia cardíaca en un partido jugando con el Barcelona por la Liga de España. Es por esto que llamó la atención de todos lo que se vio. Pasando unos días en su nuevo hogar, el ex delantero se filmó mientras disfrutaba del patio de su casa. Lo extraño fue que apareció fumando en un narguille, que es una pipa de agua donde se puede fumar tabaco.