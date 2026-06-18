La cábala que los hinchas le pidieron a Maxi López para el próximo partido de la Selección

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La promesa de Maxi López para el duelo ante Austria

Con el próximo compromiso de la Selección a la vuelta de la esquina, los fanáticos no tardaron en hacerle llegar un pedido muy particular: que vuelva a repetir exactamente la misma secuencia que protagonizó durante el debut mundialista.

Si bien el exfutbolista remarcó que no cree demasiado en este tipo de coincidencias, se mostró predispuesto a seguirles el juego a los simpatizantes argentinos. Cuando le plantearon la posibilidad de ingresar nuevamente unos minutos después del pitazo inicial, respondió sin vueltas: "Lo voy a hacer".

López también recordó que el problema administrativo le demandó una larga espera y que permaneció cerca de siete horas intentando solucionar la situación para poder entrar al estadio. Lo que inicialmente fue un contratiempo terminó transformándose en una divertida anécdota que hoy forma parte del color que rodea a la participación argentina en la Copa del Mundo.