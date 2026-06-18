La cábala que los hinchas le pidieron a Maxi López para el próximo partido de la Selección
El exjugador reveló que recibió una inesperada propuesta de los fanáticos luego del triunfo argentino en el debut del Mundial 2026 y aseguró que está dispuesto a cumplirla.
La goleada de la Selección Argentina por 3-0 frente a Argelia en su presentación en el Mundial 2026 dejó distintas perlitas fuera de la cancha. Una de las más llamativas tuvo como protagonista a Maxi López, quien contó el complicado momento que atravesó para poder ingresar al estadio y cómo esa situación terminó convirtiéndose en una insólita cábala para muchos hinchas.
El exdelantero explicó que sufrió inconvenientes con su acreditación y que debió esperar durante horas hasta lograr resolver el problema. Como consecuencia, recién pudo acceder al estadio cuando el encuentro ya había comenzado.
Tras conocerse la historia y luego de la contundente victoria del equipo de Lionel Scaloni, las redes sociales se llenaron de comentarios vinculando aquel episodio con la buena suerte de la Albiceleste. Según relató el propio Maxi López, fueron numerosos los mensajes que recibió en los últimos días.
"Tengo muchos mensajes que me dicen que tengo que respetar la cábala", reveló entre risas al referirse a la repercusión que generó su ingreso tardío al escenario del partido.
La promesa de Maxi López para el duelo ante Austria
Con el próximo compromiso de la Selección a la vuelta de la esquina, los fanáticos no tardaron en hacerle llegar un pedido muy particular: que vuelva a repetir exactamente la misma secuencia que protagonizó durante el debut mundialista.
Si bien el exfutbolista remarcó que no cree demasiado en este tipo de coincidencias, se mostró predispuesto a seguirles el juego a los simpatizantes argentinos. Cuando le plantearon la posibilidad de ingresar nuevamente unos minutos después del pitazo inicial, respondió sin vueltas: "Lo voy a hacer".
López también recordó que el problema administrativo le demandó una larga espera y que permaneció cerca de siete horas intentando solucionar la situación para poder entrar al estadio. Lo que inicialmente fue un contratiempo terminó transformándose en una divertida anécdota que hoy forma parte del color que rodea a la participación argentina en la Copa del Mundo.
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