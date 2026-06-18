República Checa vs. Sudáfrica por el Mundial 2026: seguí en vivo el minuto a minuto

Cómo llegan República Checa y Sudáfrica a la segunda fecha de fase de grupos

El conjunto africano llega tras un debut complicado, marcado por la derrota ante México y las expulsiones de Yaya Sithole y Themba Zwane que condicionaron el desarrollo del encuentro. En tanto, la República Checa tampoco logró sumar en su presentación y va en busca de la recuperación luego de la caída ante Corea del Sur.

El seleccionado europeo regresó a una Copa del Mundo tras 20 años de ausencia y tiene como mejor antecedente moderno su participación en Alemania 2006, cuando alcanzó la fase de grupos sin lograr avanzar. Históricamente, como Checoslovaquia, sí llegó a instancias decisivas, con un subcampeonato en 1934 y otra final en 1962.

Sudáfrica, por su parte, afronta su tercera participación mundialista. Su mejor actuación se dio como anfitrión en 2010, cuando no logró superar la fase de grupos, aunque dejó una imagen recordada por el triunfo ante Francia. En sus otras presentaciones (1998 y 2002), también quedó eliminada en primera ronda.

Formaciones de República Checa vs. Sudáfrica por el Mundial 2026

Horario y televisación

Hora : 13.00

: 13.00 TV : DSports

: DSports Árbitro : A confirmar

: A confirmar Estadio : Estadio Atlanta