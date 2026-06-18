Dibu Martínez persigue una marca histórica y se acerca al legado de Chiquito Romero
El arquero comenzó la Copa del Mundo con el arco en cero y quedó cada vez más cerca de convertirse en el futbolista con más vallas invictas en la historia.
La Selección Argentina tuvo un estreno ideal en el Mundial 2026 y, además del protagonismo que se llevó Lionel Messi con sus goles, Emiliano "Dibu" Martínez volvió a destacarse por la seguridad que transmite bajo los tres palos. Aunque no tuvo demasiadas intervenciones exigentes durante el triunfo por 3 a 0 en el debut, el arquero volvió a cumplir con solvencia y sumó un nuevo partido sin recibir goles, un registro que lo acerca a una marca histórica dentro del seleccionado nacional.
El guardameta del conjunto dirigido por Lionel Scaloni acumula actualmente 42 encuentros con la valla invicta en apenas 60 presentaciones con la camiseta argentina. Esa cifra lo ubica cada vez más cerca del récord absoluto que posee Sergio "Chiquito" Romero, quien cerró su etapa en la Albiceleste con 47 partidos sin recibir tantos a lo largo de 96 encuentros disputados.
La diferencia ya es mínima y el Mundial aparece como una oportunidad ideal para que Dibu pueda superar esa histórica marca. El recorrido de Martínez en la Selección ha sido tan vertiginoso como exitoso. Desde que se adueñó del arco argentino, se convirtió en una pieza fundamental dentro del ciclo de Scaloni. Sus actuaciones decisivas en momentos clave, especialmente en definiciones por penales y partidos de eliminación directa, le permitieron construir una relación muy especial con los hinchas y transformarse en uno de los referentes más importantes del plantel.
Con el actual formato de la Copa del Mundo, el arquero todavía tiene margen para seguir ampliando sus números. Argentina tiene garantizados al menos dos compromisos más en la fase de grupos y, si consigue avanzar hasta las instancias decisivas, Martínez podría disputar varios encuentros adicionales. En ese escenario, el récord de Romero dejaría de parecer una meta lejana para convertirse en una posibilidad concreta durante el propio torneo.
Más allá de las estadísticas, el arquero también atraviesa un momento personal especial. En los últimos meses tuvo que convivir con una lesión en una de sus manos que condicionó parte de su preparación para el certamen. Sin embargo, optó por un tratamiento conservador y logró llegar en condiciones para defender el arco argentino en la máxima competencia internacional.
La palabra del Dibu Martínez tras el debut de la Selección Argentina en el Mundial 2026
Tras el triunfo inicial, Martínez se mostró prudente respecto de las aspiraciones del equipo y evitó hablar de favoritismos. “¿Candidatos, nosotros? No, amigo. ¿Vos viste lo que es el Mundial, todo lo que está pasando? Lo único que podemos decir es que vamos a pelear. Ellos presionaron arriba. Traté de estirar la defensa y buscar a Lautaro (Martínez) adelante para no poner a los defensores o a los mediocampistas en aprietos. Busqué saltear líneas. Intenté ayudar en lo que pude”, explicó.
Además, se refirió a su recuperación física y aseguró: “Dejé que mi cuerpo se cure solo y no me operé. Fue la mejor decisión. Fue un preparativo totalmente diferente, no pude hacer mucho en campo. Con Martín Tocalli y el fisio era triple turno, tratando de sacar la hinchazón del dedo que era mucha“. Con el arco nuevamente en cero y un récord histórico al alcance de la mano, Dibu continúa consolidando un legado que ya ocupa un lugar destacado en la historia de la Selecta.
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