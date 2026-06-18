Dibu Martínez persigue una marca histórica y se acerca al legado de Chiquito Romero

Más allá de las estadísticas, el arquero también atraviesa un momento personal especial. En los últimos meses tuvo que convivir con una lesión en una de sus manos que condicionó parte de su preparación para el certamen. Sin embargo, optó por un tratamiento conservador y logró llegar en condiciones para defender el arco argentino en la máxima competencia internacional.

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La palabra del Dibu Martínez tras el debut de la Selección Argentina en el Mundial 2026

Tras el triunfo inicial, Martínez se mostró prudente respecto de las aspiraciones del equipo y evitó hablar de favoritismos. “¿Candidatos, nosotros? No, amigo. ¿Vos viste lo que es el Mundial, todo lo que está pasando? Lo único que podemos decir es que vamos a pelear. Ellos presionaron arriba. Traté de estirar la defensa y buscar a Lautaro (Martínez) adelante para no poner a los defensores o a los mediocampistas en aprietos. Busqué saltear líneas. Intenté ayudar en lo que pude”, explicó.

Además, se refirió a su recuperación física y aseguró: “Dejé que mi cuerpo se cure solo y no me operé. Fue la mejor decisión. Fue un preparativo totalmente diferente, no pude hacer mucho en campo. Con Martín Tocalli y el fisio era triple turno, tratando de sacar la hinchazón del dedo que era mucha“. Con el arco nuevamente en cero y un récord histórico al alcance de la mano, Dibu continúa consolidando un legado que ya ocupa un lugar destacado en la historia de la Selecta.