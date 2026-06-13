¿Crisis con Maxi López? Daniela Christiansson dio sus motivos para volver a Suiza

Además, aseguró que está aprovechando estos días para avanzar con distintos compromisos profesionales y disfrutar de sus afectos antes de dejar Europa. “Tengo mucho trabajo acá y aprovecho que Maxi está viajando por el Mundial para estar con mi familia y ver a mis amigos antes de irnos definitivamente a la Argentina”, agregó.

El feliz presente de Daniela Christiansson y Maxi López

Las aclaraciones de Christiansson llegaron semanas después de que compartiera en redes sociales distintos momentos de su vida en Buenos Aires junto a Maxi López y sus hijos, Elle y Lando. Las publicaciones mostraron escenas familiares y actividades cotidianas que fueron muy comentadas por sus seguidores.

Entre esas imágenes, una de las que más repercusión generó fue una fotografía junto al exfutbolista durante un atardecer. La postal recibió numerosos mensajes de apoyo y comentarios de usuarios que destacaron la complicidad y el buen momento que reflejaba la pareja.

maxi lopez daniela

De esta manera, Daniela Christiansson salió al cruce de los rumores y dejó en claro que su relación con Maxi López continúa firme. Mientras avanzan con los preparativos para instalarse definitivamente en la Argentina, ambos siguen enfocados en el proyecto familiar que vienen construyendo juntos.