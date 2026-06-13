¿Crisis con Maxi López? Daniela Christiansson dio sus motivos para volver a Suiza
En medio de los rumores que rodean a la pareja, la esposa de Maxi López y madre de sus dos hijos más pequeños contó por qué regresó a su país.
Las versiones sobre una supuesta crisis entre Daniela Christiansson y Maxi López comenzaron a circular con fuerza en los últimos días luego de que la modelo viajara a Suiza sin la compañía del exfutbolista. La situación despertó preguntas entre sus seguidores y dio lugar a distintas especulaciones sobre el presente de la pareja.
Ante la repercusión que tomó el tema, la sueca decidió utilizar sus redes sociales para aclarar los motivos de su viaje y despejar cualquier duda sobre su relación. Según explicó, su regreso a Europa no está relacionado con problemas sentimentales, sino con una serie de asuntos personales, laborales y familiares que debe resolver antes de concretar una mudanza definitiva a la Argentina.
A través de varias historias de Instagram, Christiansson detalló que una de las principales razones de su viaje tiene que ver con su mascota. “Volví a Suiza por varias razones. La primera es mi perrita, tengo que estar con ella, cuidarla y organizar todos los papeles para poder llevarla a la Argentina”, contó.
La modelo también reveló que se encuentra organizando el traslado de todas sus pertenencias para comenzar una nueva etapa en Buenos Aires. “Tengo que organizar toda la mudanza y llevar todo lo que tenemos acá en Suiza para la Argentina”, explicó.
Además, aseguró que está aprovechando estos días para avanzar con distintos compromisos profesionales y disfrutar de sus afectos antes de dejar Europa. “Tengo mucho trabajo acá y aprovecho que Maxi está viajando por el Mundial para estar con mi familia y ver a mis amigos antes de irnos definitivamente a la Argentina”, agregó.
El feliz presente de Daniela Christiansson y Maxi López
Las aclaraciones de Christiansson llegaron semanas después de que compartiera en redes sociales distintos momentos de su vida en Buenos Aires junto a Maxi López y sus hijos, Elle y Lando. Las publicaciones mostraron escenas familiares y actividades cotidianas que fueron muy comentadas por sus seguidores.
Entre esas imágenes, una de las que más repercusión generó fue una fotografía junto al exfutbolista durante un atardecer. La postal recibió numerosos mensajes de apoyo y comentarios de usuarios que destacaron la complicidad y el buen momento que reflejaba la pareja.
De esta manera, Daniela Christiansson salió al cruce de los rumores y dejó en claro que su relación con Maxi López continúa firme. Mientras avanzan con los preparativos para instalarse definitivamente en la Argentina, ambos siguen enfocados en el proyecto familiar que vienen construyendo juntos.
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