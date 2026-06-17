Celia Messi rompió el silencio tras el emotivo partido de Lionel Messi: "Estamos muy felices"
La madre se comunicó con la prensa luego de la histórica jornada en Kansas City, donde su hijo conmovió al mundo al quebrarse en llanto en pleno campo de juego.
El debut de la Selección Argentina en el Mundial 2026 quedará guardado para siempre en las páginas doradas del fútbol. Lionel Messi volvió a hacer historia al deslumbrar con un hat-trick ante Argelia que lo catapultó a la cima de los máximos goleadores históricos de las Copas del Mundo, compartiendo el trono con el alemán Miroslav Klose.
Sin embargo, la postal que verdaderamente recorrió el planeta fue ver al capitán quebrado en llanto tras uno de sus goles, reflejando una profunda descarga emocional. "Fueron días complicados y la emoción fue por eso. Es ajeno a lo deportivo. Agradezco a mis compañeros, al cuerpo técnico y a toda la delegación", explicó tras el encuentro.
En medio de la conmoción y las especulaciones sobre el trasfondo personal de esas lágrimas, Celia Cuccitini, la mamá de Leo, aportó luz y tranquilidad sobre el estado actual de la familia del astro rosarino.
La intimidad de los Messi en los Estados Unidos
La palabra de la madre del diez salió a la luz en Bondi Live, el ciclo de streaming que conduce Ángel de Brito en YouTube. La periodista Mariana Brey reveló detalles de la conversación privada que mantuvo con ella inmediatamente después del pitazo final en Kansas City.
"Le mandé un mensaje, porque estaba tan emocionada que le escribí. Me contestó al toque, quedé sorprendida porque estaría ahí en la cancha. Divina, me dijo que estaban muy emocionados, que estaban disfrutando. Estaban felices, felices", relató la panelista del programa.
Las declaraciones de Celia llevaron calma tras la enorme repercusión que generó el llanto de su hijo, confirmando que el entorno íntimo se encuentra unido y viviendo el certamen con mucha intensidad en las tribunas.
La histórica noche en Kansas City no solo sirvió para ratificar la vigencia futbolística del mejor del mundo de cara a la defensa del título, sino que también dejó al descubierto el costado más humano, sensible y terrenal del gran ídolo de todos los argentinos.
Te puede interesar
Lo que se lee ahora
Las Más Leídas
Dejá tu comentario