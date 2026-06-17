Celia Messi rompió el silencio tras el emotivo partido de Lionel Messi: "Estamos muy felices"

La intimidad de los Messi en los Estados Unidos

La palabra de la madre del diez salió a la luz en Bondi Live, el ciclo de streaming que conduce Ángel de Brito en YouTube. La periodista Mariana Brey reveló detalles de la conversación privada que mantuvo con ella inmediatamente después del pitazo final en Kansas City.

"Le mandé un mensaje, porque estaba tan emocionada que le escribí. Me contestó al toque, quedé sorprendida porque estaría ahí en la cancha. Divina, me dijo que estaban muy emocionados, que estaban disfrutando. Estaban felices, felices", relató la panelista del programa.

Las declaraciones de Celia llevaron calma tras la enorme repercusión que generó el llanto de su hijo, confirmando que el entorno íntimo se encuentra unido y viviendo el certamen con mucha intensidad en las tribunas.

La histórica noche en Kansas City no solo sirvió para ratificar la vigencia futbolística del mejor del mundo de cara a la defensa del título, sino que también dejó al descubierto el costado más humano, sensible y terrenal del gran ídolo de todos los argentinos.