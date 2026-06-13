La provocadora imagen de Wanda Nara que encendió las redes sociales: "Gimnasio y spa"

En esta oportunidad, apeló a una imagen simple, sin una producción elaborada y con la calidez de la iluminación del lugar como único complemento. Una vez más, logró generar repercusión y mantenerse en el centro de la escena digital.

La nueva adquisición de Wanda Nara

A través de sus redes sociales, la empresaria mostró el vehículo de lujo que acaba de sumar a su colección y que rápidamente se convirtió en tema de conversación entre sus fanáticos. La conductora eligió un video para revelar la sorpresa. En las imágenes se la puede ver retirando una funda negra que cubría por completo el automóvil hasta dejar al descubierto una impactante Mercedes-AMG G63 cromada en tono plateado, considerada una de las camionetas más exclusivas dentro de su segmento.

Horas antes de exhibir el vehículo, Wanda había compartido una reflexión personal vinculada al esfuerzo y a la independencia económica. “La felicidad es otra cuando podés comprarte lo que querés con el fruto de tu trabajo. No se trata de tener más, sino de elegir por vos misma. Nunca dejes de soñar”, escribió en sus redes sociales.

La nueva camioneta de Wanda Nara

La elección del modelo no pasó inadvertida, ya que se trata de una camioneta que también forma parte de las colecciones de distintas celebridades internacionales. Entre las figuras que poseen diferentes versiones de este vehículo aparecen Kim Kardashian, Kylie Jenner, Karol G, Justin Bieber, Maluma y Cristiano Ronaldo.

Como suele ocurrir con cada publicación de la mediática, las imágenes generaron una inmediata repercusión. En pocos minutos, la sección de comentarios se llenó de mensajes de felicitaciones, elogios y reacciones de usuarios que destacaron el logro compartido por la empresaria.