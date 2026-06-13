La provocadora imagen de Wanda Nara que encendió las redes sociales: "Gimnasio y spa"
Siempre picante, Wanda volvió a ser tendencia tras publicar una historia que generó furor en las redes. Mirala acá.
Wanda Nara atraviesa una etapa de plenitud tanto en lo profesional como en lo personal. Luego de la final de MasterChef Celebrity y del buen desempeño de su ficción vertical junto a Maxi López, la conductora aprovechó una jornada de relax para compartir una imagen que no pasó inadvertida en las redes sociales.
Desde una camilla y disfrutando de una sesión de bienestar, la empresaria publicó una selfie en la que posó sin corpiño y únicamente con bombacha. Junto a la postal, escribió: “Gimnasio-Spa-repetir”, dejando en claro cuál fue su plan para desconectarse de la rutina.
La frase resume una combinación que parece haberse convertido en una de sus fórmulas preferidas: actividad física, descanso y cuidado personal. Como suele ocurrir con cada una de sus publicaciones, la imagen despertó una gran cantidad de reacciones por parte de sus seguidores, quienes respondieron con mensajes de admiración, corazones y emojis de fuego.
Acostumbrada a compartir contenido de alto impacto en sus plataformas digitales, Wanda volvió a captar la atención del público con una publicación que rápidamente se volvió tema de conversación. A lo largo de los años, la conductora ha convertido sus redes en una ventana donde muestra distintos aspectos de su vida, incluidos los más sensuales.
En esta oportunidad, apeló a una imagen simple, sin una producción elaborada y con la calidez de la iluminación del lugar como único complemento. Una vez más, logró generar repercusión y mantenerse en el centro de la escena digital.
La nueva adquisición de Wanda Nara
A través de sus redes sociales, la empresaria mostró el vehículo de lujo que acaba de sumar a su colección y que rápidamente se convirtió en tema de conversación entre sus fanáticos. La conductora eligió un video para revelar la sorpresa. En las imágenes se la puede ver retirando una funda negra que cubría por completo el automóvil hasta dejar al descubierto una impactante Mercedes-AMG G63 cromada en tono plateado, considerada una de las camionetas más exclusivas dentro de su segmento.
Horas antes de exhibir el vehículo, Wanda había compartido una reflexión personal vinculada al esfuerzo y a la independencia económica. “La felicidad es otra cuando podés comprarte lo que querés con el fruto de tu trabajo. No se trata de tener más, sino de elegir por vos misma. Nunca dejes de soñar”, escribió en sus redes sociales.
La elección del modelo no pasó inadvertida, ya que se trata de una camioneta que también forma parte de las colecciones de distintas celebridades internacionales. Entre las figuras que poseen diferentes versiones de este vehículo aparecen Kim Kardashian, Kylie Jenner, Karol G, Justin Bieber, Maluma y Cristiano Ronaldo.
Como suele ocurrir con cada publicación de la mediática, las imágenes generaron una inmediata repercusión. En pocos minutos, la sección de comentarios se llenó de mensajes de felicitaciones, elogios y reacciones de usuarios que destacaron el logro compartido por la empresaria.
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