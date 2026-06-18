Lionel Messi lidera el equipo ideal de la primera fecha del Mundial 2026 con puntaje perfecto: Vozinha al arco

Arquero: El arco quedó en manos de Vozinha, representante de Cabo Verde, quien tras una actuación espectacular alcanzó una altísima valoración de 9.7.

Defensores: La línea de cuatro está conformada por el lateral canadiense R. Laryea (8.1), el central alemán N. Schlotterbeck (8.4), el caboverdiano Diney (8.5) y el gran desempeño del iraní R. Rezaeian, quien sumó un 9.2.

Mediocampistas: La zona de creación cuenta con el talento del español Pedri (9.0), acompañado por el surcoreano H. In-beom (8.8) y el mediocampista sueco Y. Ayari (8.7).