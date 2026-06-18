Lionel Messi lidera el equipo ideal de la primera fecha del Mundial 2026 con puntaje perfecto: Vozinha al arco
Tras el cierre de la jornada inaugural de la Copa del Mundo, las estadísticas confirmaron el once ideal. Lionel Messi es el único con calificación 10.
La primera fecha de la fase de grupos del Mundial 2026 llegó a su fin y dejó actuaciones verdaderamente memorables. Basado en los datos y el rendimiento estadístico individual recopilado por Sofascore y Opta, se conformó el prestigioso "equipo ideal" de la jornada, donde el astro argentino Lionel Messi brilló muy por encima del resto.
IMPORTANTE: Puede caer nieve en Buenos Aires: qué condiciones deben darse y cuándo bajará la temperatura
¿Quiénes integran el equipo ideal de la fecha 1?
El esquema táctico elegido para disponer a los mejores jugadores de la jornada inicial es un clásico 4-3-3, destacándose la presencia de futbolistas de diversos continentes y varias sorpresas absolutas:
-
Arquero: El arco quedó en manos de Vozinha, representante de Cabo Verde, quien tras una actuación espectacular alcanzó una altísima valoración de 9.7.
Defensores: La línea de cuatro está conformada por el lateral canadiense R. Laryea (8.1), el central alemán N. Schlotterbeck (8.4), el caboverdiano Diney (8.5) y el gran desempeño del iraní R. Rezaeian, quien sumó un 9.2.
Mediocampistas: La zona de creación cuenta con el talento del español Pedri (9.0), acompañado por el surcoreano H. In-beom (8.8) y el mediocampista sueco Y. Ayari (8.7).
Delanteros: El tridente ofensivo tiene al estadounidense F. Balogun y al australiano E. Just, ambos con una calificación sobresaliente de 9.0. La frutilla del postre es Lionel Messi, quien tras su brillante actuación se llevó un contundente 10, coronándose como el único jugador de la fecha con puntaje perfecto.
Las grandes sorpresas del once inicial
Más allá de la indiscutida presencia del capitán de la Selección Argentina, lo más llamativo de esta primera selección es la fuerte irrupción de jugadores pertenecientes a seleccionados históricamente considerados de menor peso.
El impactante caso de Cabo Verde, que aportó tanto al arquero como a uno de sus defensores centrales a la élite de la fecha, demuestra la tremenda competitividad del torneo. Al mismo tiempo, resalta la gran ausencia de estrellas rutilantes de potencias como Brasil, Francia o Inglaterra en este primer corte estadístico oficial del Mundial.
Temas
Las Más Leídas
Dejá tu comentario