Yanina Latorre expuso una delicada situación que involucra a su hija Lola

La situación generó indignación en Yanina, que no ocultó su enojo al referirse a la maniobra. "¿La gente no tiene nada que hacer? ¿Qué estar jodiendo?", expresó en otra de sus publicaciones.

Además, aprovechó para pedir colaboración a quienes reciban ese tipo de mensajes y recomendó actuar de inmediato para evitar posibles estafas o confusiones. "Bloqueen y reporten. Gracias", solicitó.

Yanina Latorre comunicando que no es su hija Lola la que manda mensajes 2

Hasta el momento, Lola Latorre no realizó comentarios públicos sobre lo ocurrido. Sin embargo, el aviso difundido por su madre se viralizó rápidamente entre familiares, amigos y seguidores, con el objetivo de prevenir que alguien pueda ser engañado por la cuenta falsa.