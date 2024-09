La camiseta que el Manchester City sacó en homenaje a Oasis

Con motivo del trigésimo aniversario de Definitely Maybe, el álbum debut de la banda, Noel Gallagher se involucró en la creación de esta nueva indumentaria, que llevará por nombre Definitely City. La camiseta presenta los colores de la portada de aquel disco lanzado en 1994, que mostraba a los integrantes de la banda en diferentes posiciones dentro de una sala. En esta ocasión, los protagonistas son Pep Guardiola, Jess Park, Kyle Walker y Mateo Kovacic.