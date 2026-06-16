La carrera de Lionel Messi en 37 segundos
Una inteligencia artificial resumió la vida y trayectoria del capitán argentino en un emocionante video que se volvió viral en la previa del debut de la Selección en el Mundial 2026.
A pocas horas del estreno de la Selección argentina en la Copa Mundial de la FIFA 2026, un video realizado con inteligencia artificial comenzó a ganar repercusión en las redes sociales al resumir la vida y la carrera de Lionel Messi en apenas 37 segundos.
Bajo el título "Con lo pie", la pieza audiovisual recorre algunos de los momentos más representativos de la historia del capitán argentino a través de imágenes que recrean distintas etapas de su vida. Desde sus primeros años en Rosario y sus inicios en el fútbol hasta las consagraciones que lo llevaron a convertirse en una leyenda del deporte, el video propone un viaje emotivo por la construcción del mito Messi.
La secuencia también incluye escenas que trascendieron lo futbolístico y quedaron grabadas en la cultura popular, como festejos históricos, gestos que se transformaron en memes virales y postales que marcaron a toda una generación de hinchas.
El video cobra aún más relevancia en la previa de una nueva participación mundialista del rosarino. Campeón en Qatar 2022 y considerado por muchos como el mejor futbolista de todos los tiempos, Messi afronta una nueva Copa del Mundo con la ilusión de seguir ampliando un legado que ya ocupa un lugar privilegiado en la historia del fútbol.
En apenas 37 segundos, la inteligencia artificial logra condensar décadas de emociones, éxitos y recuerdos que acompañaron la carrera de un jugador que cambió para siempre la historia de la Selección argentina y del fútbol mundial.
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