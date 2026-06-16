La carrera de Lionel Messi en 37 segundos

Bajo el título "Con lo pie", la pieza audiovisual recorre algunos de los momentos más representativos de la historia del capitán argentino a través de imágenes que recrean distintas etapas de su vida. Desde sus primeros años en Rosario y sus inicios en el fútbol hasta las consagraciones que lo llevaron a convertirse en una leyenda del deporte, el video propone un viaje emotivo por la construcción del mito Messi.