Juicio por Loan Peña: ordenan detener a un acusado declarado en rebeldía

Quién es Federico Rossi Colombo

Federico Rossi Colombo fue uno de los profesionales que declaró en calidad de perito y de médico de cabecera de los menores que se encontraban en el naranjal de 9 de julio el día que Loan desapareció. Lo hizo mientras los niños se encontraban alojados en el hotel Despertar del Iberá.

El psicólogo había cobrado notoriedad en el caso como como colaborador en la asistencia y acompañamiento para la familia de Loan, y se presentaba como integrante de la Fundación Lucio Dupuy.

Durante las primeras semanas de la investigación, Rossi Colombo tuvo un rol protagónico y se presentó en varias entrevistas televisivas brindando aspectos vinculados al caso. Sin embargo, su papel comenzó a ser cuestionado a medida que avanzaba la investigación por la desaparición del nene.

loan Loan Peña desapareció el 13 de junio de 2024 en Corrientes

Para la fiscalía, el imputado habría aportado información incorrecta durante su declaración ante la Justicia, por lo cual comenzó a ser investigado por presunto falso testimonio.

Además, la Justicia sostiene que el acercamiento que tuvo el psicólogo con los menores involucrados a la causa podría haber influido en declaraciones posteriores realizadas por algunos de los niños.

A esto se le sumaron dudas respecto a su actividad profesional. En ese sentido, la presidenta del Colegio de Psicólogos de Tucumán Fabiana Lávaque, señaló que el psicólogo posee matrícula habilitante para ejercer en la provincia, pero remarcó que no contaría con autorización para desarrollar intervenciones profesionales en otras jurisdicciones.

A su vez, Rossi Colombo registra denuncias previas en trámite vinculadas a su ejercicio profesional y, según afirmó Lávaque, nunca acreditó formalmente la especialidad de psicología forense ante la institución que regula la actividad en Tucumán.

Loan Danilo Peña desapareció el 13 de junio de 2024 en el Paraje Algarrobal, cerca de la localidad de 9 de Julio, en la provincia de Corrientes. El niño, que en ese momento tenía cinco años, fue visto por última vez cuando junto a familiares y otras personas se dirigió hacia una zona de rural, luego de un almuerzo familiar en la casa de su abuela.

El juicio por desaparición y presunta sustracción comenzó este martes en el predio del Escuadrón 48 de Gendarmería de Corrientes con 17 acusados y cerca de 200 testigos.