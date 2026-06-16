Catarata de denuncias contra Manuel Adorni en Comodoro Py tras la presentación de su declaración jurada

Una de las nuevas denuncias sorteadas hoy en los tribunales de Comodoro Py fue realizada por los diputados Mónica Frade y Maximiliano Ferraro. Recayó en el juzgado federal 6 que por ahora está a cargo de Daniel Rafecas.

Además, fue realizada otra denuncia por el abogado José Magioncalda, también por “falsedad ideológica”.

También se sorteó otra denuncia realizada por la Fundación por la Paz y el Cambio Climático, contra Adorni y su esposa Bettina Angeletti por asociación ilícita.

Las denuncias seguramente serán anexadas al expediente por enriquecimiento ilícito que ya está avanzado en manos del fiscal Gerardo Pollicita y el juez Ariel Lijo.

En esta causa ya se detectaron inconsistencias en las DDJJ presentadas, por lo que el fiscal ordenó nuevas medidas, mientras redacta el requerimiento de justificación patrimonial para que el funcionario explique el origen de los fondos.

Ese requerimiento es la antesala de una eventual indagatoria, en caso de que las explicaciones del funcionario no sean suficientes para la justicia.

Manuel Adorni más complicado: qué es la moción de censura que impulsan contra el cuestionado Jefe de Gabinete

A pesar de sus denodados esfuerzos para sostener a Manuel Adorni, lo cierto es que el presidente Javier Milei no logra desactivar el nuevo escándalo de corrupción que sacude al gobierno y que tiene al Jefe de Gabinete en el ojo de la tormenta. Tras las más que poco convincentes "explicaciones" de Adorni sobre el tan meteórico como explosivo incremento de su situación patrimonial tras su desembarco en la Casa Rosada, la oposición busca ahora impulsar una moción de censura contra el funcionario clave de la gestión de Milei.

La moción de censura es un mecanismo que se incorporó en la reforma de la Constitución Nacional de 1994 cuando también se creó la figura de Jefe de Gabinete y al que nunca, en estos 32 años que pasaron desde aquel momento, se apeló para remover al denominado ministro coordinador.

Así, Adorni podría convertirse en el primer Jefe de Gabinete en quedar expuesto a una moción de censura en el Congreso de la Nación.

Se trata de un mecanismo constitucional para avanzar en una eventual remoción del jefe de Gabinete. Se trata de un procedimiento que requiere del apoyo de la mayoría de la Cámara de Diputados y de la de Senadores.

El primer paso en ese camino, que es largo, consiste en la aprobación del pedido de interpelación que habilita posteriormente el tratamiento de la moción de censura. Para eso, cualquiera de las dos cámaras debe aprobar por mayoría absoluta la solicitud de interpelación.

Una vez aprobado el pedido, el funcionario debe concurrir al Congreso y someterse a las preguntas de los legisladores tras lo cual se habilita una segunda instancia, la de ejecución, en la que se da tratamiento a la moción de censura propiamente dicha. Tanto el Senado como Diputados deben votar favorablemente la moción por mayoría absoluta de la totalidad de los miembros, lo que daría lugar a la remoción inmediata del funcionario.

Manuel Adorni en la mira

La oposición ya convocó a una sesión especial en Diputados para el próximo martes 23 de junio que incluirá en su temario seis pedidos de interpelación. En paralelo, el Partido Justicialista apura una sesión única en la Cámara Alta para interpelar a Adorni y votar su destitución.

En ese camino el diputado del Partido Socialista Esteban Paulón (Santa Fe) denunció que Adorni “le mintió al Congreso”, y sostuvo que “entró en una serie de contradicciones que hacen muy difícil la continuidad de su rol”. “El Jefe de Gabinete es el funcionario que hace de nexo entre el Poder Ejecutivo y el Legislativo y para llevar adelante esa tarea se necesita que haya un vínculo de confianza. Cuando viene a una sesión informativa a brindar informe de gestión, miente abiertamente y semanas después lo reconoce en televisión nacional. No hay esa tal confianza del parlamento para con el Jefe de Gabinete por eso está prevista la moción”, aseguró a Infobae.

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Por su parte, el jefe de bloque de Unión por la Patria, el diputado Germán Martínez, autor del primer proyecto de moción de censura contra Adorni aseguró que "hace 100 días que el gobierno está enredado en esta novela del jefe de Gabinete. Vino al Congreso y todo lo que dijo fue desmentido por sus acciones anteriores. Le mintió al Congreso, la prensa y a los 47 millones de argentinos”.

“El día que fue al Congreso dijimos que íbamos a insistir en el mecanismo que es el que establece la Constitución. No es un capricho ni un arrebato: que venga a dar explicaciones y para eso debe ser interpelado. Los aspectos penales deberá dilucidarlo la justicia. Desde el punto de vista político, Adorni no cuenta con la confianza del pueblo argentino y mucho menos de la Cámara de Diputados y del Senado”, desarrolló además el diputado ante este medio.