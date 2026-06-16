Mario Pergolini decidió levantar Otro día perdido: los motivos

La fiebre mundialista sigue alterando la programación de la televisión argentina y esta vez alcanzó a uno de los ciclos más comentados de la pantalla. Durante la emisión de este lunes de Otro día perdido, Mario Pergolini confirmó que el programa no saldrá al aire este martes debido al partido de la Selección argentina, una decisión que fue tomada tras evaluar el impacto que genera cada presentación del equipo nacional en los hábitos de la audiencia.