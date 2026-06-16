Mario Pergolini decidió levantar Otro día perdido: los motivos
El conductor confirmó al aire que Otro día perdido no se emitirá este martes debido al partido de la Selección argentina y explicó los motivos de la decisión.
La fiebre mundialista sigue alterando la programación de la televisión argentina y esta vez alcanzó a uno de los ciclos más comentados de la pantalla. Durante la emisión de este lunes de Otro día perdido, Mario Pergolini confirmó que el programa no saldrá al aire este martes debido al partido de la Selección argentina, una decisión que fue tomada tras evaluar el impacto que genera cada presentación del equipo nacional en los hábitos de la audiencia.
La revelación surgió de manera distendida mientras el conductor conversaba con sus compañeros al aire. En ese contexto, Pergolini dejó entrever que la producción estuvo analizando durante las últimas horas si tenía sentido realizar el programa en una jornada que estará prácticamente monopolizada por la expectativa que genera el encuentro de la Scaloneta en el Mundial 2026.
"No sé si podemos decirlo, pero mañana juega Argentina. Y estuvimos evaluando '¿tiene sentido que mañana vengamos a trabajar?'. Y Mimi, que es quien lleva adelante todo esto, nuestra asistente de producción, dijo 'yo no vengo ni en pedo'", contó el conductor entre risas, generando la reacción inmediata del resto del equipo en el estudio.
La confesión dejó en evidencia una realidad que suele repetirse durante las grandes competencias deportivas: cuando juega la Selección argentina, gran parte de la atención del público se concentra exclusivamente en el fútbol, algo que repercute tanto en la televisión abierta como en las señales de cable y las plataformas digitales. En ese escenario, muchas producciones optan por modificar horarios, cambiar contenidos o directamente suspender emisiones para evitar competir con uno de los eventos de mayor convocatoria del país.
Tras escuchar a Pergolini, Evelyn Botto quiso saber qué ocurrirá concretamente con el programa durante la jornada siguiente. Lejos de dar una explicación formal, el conductor respondió con una de sus habituales ironías: "Que venga Mirtha Legrand, yo no tengo ni idea", lanzó entre carcajadas, dando a entender que él no estará al frente del ciclo y que Otro día perdido no tendrá una emisión regular este martes.
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