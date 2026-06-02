Quién es Vladimir Petkovic, el DT de Argelia en el Mundial 2026

Luego de su experiencia en clubes, Petkovic asumió el desafío de conducir a Suiza y permaneció al frente del seleccionado durante siete años. Bajo su mando, los helvéticos firmaron una de las mayores sorpresas de la Eurocopa 2020 al eliminar a Francia en los octavos de final.

Desde 2024 dirige a Argelia, selección con la que consiguió resultados inmediatos, incluyendo la clasificación anticipada al Mundial 2026 y una destacada actuación en la Copa África. En cuanto a su estilo de juego, sus equipos se caracterizan por mantener una estructura defensiva sólida y aprovechar los espacios para atacar rápido.