Quién es Vladimir Petkovic, el DT de Argelia en el Mundial 2026
Comenzó su carrera como DT en 1997 y disputó el Mundial 2018 con Suiza. Además, dirigió a Lionel Scaloni en la Lazio. Descubrí todos los detalles en la nota.
Argelia será una de las selecciones que buscará dar la sorpresa ante Argentina en el Mundial 2026 y llegará al torneo bajo la conducción de Vladimir Petkovic. El entrenador bosnio asumió el cargo en febrero de 2024 y logró una clasificación contundente hacia la Copa del Mundo que se disputará en Estados Unidos, México y Canadá.
Con casi tres décadas de trayectoria, Petkovic construyó gran parte de su carrera en Europa. Su mayor logro fue la conquista de la Coppa Italia 2012-2013 con Lazio, mientras que entre 2014 y 2021 dirigió a Suiza, selección a la que llevó a disputar el Mundial de Rusia 2018 y a alcanzar los cuartos de final de la Eurocopa 2020.
Cuál es la historia y qué método usa Petkovi, el entrenador de Argelia
La carrera de Petkovic comenzó en las categorías inferiores del fútbol suizo y fue creciendo hasta llegar a la élite europea. Su primer paso destacado fue por Young Boys, donde peleó el campeonato local, antes de desembarcar en Lazio.
En el conjunto italiano alcanzó el punto más alto de su trayectoria al conquistar la Coppa Italia 2012-2013 tras imponerse en el clásico frente a Roma. Durante ese período también compartió plantel con Lionel Scaloni, quien años más tarde reconoció la influencia que tuvo el bosnio en su formación como futuro entrenador.
Luego de su experiencia en clubes, Petkovic asumió el desafío de conducir a Suiza y permaneció al frente del seleccionado durante siete años. Bajo su mando, los helvéticos firmaron una de las mayores sorpresas de la Eurocopa 2020 al eliminar a Francia en los octavos de final.
Desde 2024 dirige a Argelia, selección con la que consiguió resultados inmediatos, incluyendo la clasificación anticipada al Mundial 2026 y una destacada actuación en la Copa África. En cuanto a su estilo de juego, sus equipos se caracterizan por mantener una estructura defensiva sólida y aprovechar los espacios para atacar rápido.
Temas
Te puede interesar
Dejá tu comentario