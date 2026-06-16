Disturbios en Times Square: hinchas de Argelia y Argentina se enfrentaron en la previa del partido

Hasta el momento no se difundió una versión oficial sobre qué desencadenó los disturbios. Tampoco se confirmaron personas detenidas ni heridos. Los incidentes ocurrieron en la noche de este lunes, a pocas horas del encuentro que disputarán Argentina y Argelia por la primera fecha del Grupo J del Mundial.

El debut de Argentina y Argelia en en Mundial 2026

Argelia llega al Mundial 2026 sin complejos. Antes del debut del Grupo J en Estados Unidos, las declaraciones del plantel y del cuerpo técnico de los norteafricanos trazaron el perfil de un equipo que no viajó a Estados Unidos a resignarse ante nadie, ni siquiera ante el campeón del mundo vigente.

El defensa Rafik Belghali, de 24 años y con actuación en el Hellas Verona de Italia, fue uno de los primeros en marcar el tono. Ante periodistas reunidos en la zona mixta del Centro Técnico Nacional de Sidi Moussa, tras el último entrenamiento antes del vuelo transatlántico, el lateral descartó de plano cualquier reverencia hacia Argentina.

El encuentro, que está programado para las 22 hora argentina, se llevará a cabo en el Arrowhead Stadium de la ciudad de Kansas y se podrá ver a través de TV Pública, TyC Sports, Telefe, Paramount+, Disney+ Premium y DSports. El árbitro será el polaco Szymon Marciniak, mientras que en el VAR estará su compatriota Tomasz Kwiatkowski.