Antiguo cruce: la vez que Tim Payne enfrentó a San Lorenzo en el Mundial de Clubes 2014

tim payne san lorenzo

El duelo frente al conjunto azulgrana se desarrolló en las semifinales del torneo. Payne fue titular y completó los 120 minutos de juego en un encuentro extremadamente parejo. El de Boedo consiguió imponerse por 2-1 luego del tiempo suplementario y avanzó a la definición por el título. Más tarde, el equipo argentino cayó frente a Real Madrid en la final, mientras que Auckland cerró una participación memorable al quedarse con el tercer puesto tras derrotar a Cruz Azul por penales.

Ese partido quedó como el único antecedente de Tim Payne enfrentando a un club argentino. Durante años pasó inadvertido para la mayoría de los hinchas, pero la reciente explosión mediática volvió a ponerlo en el centro de la conversación. Mientras Nueva Zelanda se prepara para competir en el Grupo G del Mundial 2026 con la ilusión de superar por primera vez la fase inicial, Payne ya consiguió una victoria muy particular.

Embed - San Lorenzo (2) vs (1) Auckland City Mundial de Clubes 2014