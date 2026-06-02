Antiguo cruce: la vez que Tim Payne enfrentó a San Lorenzo en el Mundial de Clubes 2014
El defensor neozelandés pasó de ser un desconocido para gran parte del público mundial a transformarse en una sensación viral.
Hasta hace apenas unos días, el nombre de Tim Payne era prácticamente desconocido para la mayoría de los aficionados al fútbol fuera de Oceanía. Sin embargo, la cercanía del Mundial 2026 cambió por completo su realidad. El lateral derecho de Wellington Phoenix se convirtió inesperadamente en uno de los protagonistas de las redes sociales gracias a una iniciativa impulsada por un creador de contenido argentino que decidió darle visibilidad al futbolista menos reconocido de la Copa del Mundo.
La propuesta surgió de Valen Scarsini, más conocido en internet como Scarso. La idea era sencilla: encontrar al jugador con menor notoriedad del torneo y transformarlo en una figura popular antes del inicio de la competencia. Tras analizar distintas opciones, el influencer eligió a Payne, integrante habitual de la selección de Nueva Zelanda. Lo que parecía una simple ocurrencia rápidamente se convirtió en un fenómeno que atravesó fronteras.
En cuestión de horas, las redes sociales del futbolista comenzaron a explotar. Miles de usuarios llegaron a sus perfiles, comentaron sus publicaciones y compartieron contenido relacionado con él. El crecimiento fue tan acelerado que sus posteos, que anteriormente apenas alcanzaban algunas centenas de interacciones, empezaron a acumular decenas de miles de reacciones. La historia trascendió el ámbito digital y terminó siendo replicada por medios de comunicación de distintos países.
La vieja conexión de Tim Payne con el fútbol argentino: jugó vs. San Lorenzo
Pero detrás de la viralización existe un dato que conecta a Payne con el fútbol argentino desde hace más de una década. En 2014, cuando defendía los colores de Auckland City, disputó el Mundial de Clubes en Marruecos y tuvo la oportunidad de enfrentarse al Ciclón. Aquel equipo neozelandés había llegado al certamen como campeón continental de Oceanía y protagonizó una campaña histórica que sorprendió al mundo.
El duelo frente al conjunto azulgrana se desarrolló en las semifinales del torneo. Payne fue titular y completó los 120 minutos de juego en un encuentro extremadamente parejo. El de Boedo consiguió imponerse por 2-1 luego del tiempo suplementario y avanzó a la definición por el título. Más tarde, el equipo argentino cayó frente a Real Madrid en la final, mientras que Auckland cerró una participación memorable al quedarse con el tercer puesto tras derrotar a Cruz Azul por penales.
Ese partido quedó como el único antecedente de Tim Payne enfrentando a un club argentino. Durante años pasó inadvertido para la mayoría de los hinchas, pero la reciente explosión mediática volvió a ponerlo en el centro de la conversación. Mientras Nueva Zelanda se prepara para competir en el Grupo G del Mundial 2026 con la ilusión de superar por primera vez la fase inicial, Payne ya consiguió una victoria muy particular.
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