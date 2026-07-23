Ester Expósito y Kylian Mbappé reaparecieron juntos en Miami y derrumbaron los rumores de separación

Sin embargo, esta nueva aparición parece haber modificado el escenario. La postal de Miami reinstaló la idea de continuidad y dejó en segundo plano aquellos comentarios que hablaban de un final abrupto. La química entre ambos volvió a quedar expuesta y las versiones de crisis perdieron fuerza frente a las imágenes.

De todos modos, ni Ester Expósito ni Kylian Mbappé realizaron hasta el momento una confirmación pública sobre su relación ni brindaron detalles sobre las versiones que circularon. La pareja mantiene un perfil reservado y evita transformar su vida privada en un espectáculo abierto.

Por ahora, la escena de Miami funcionó como un inesperado giro de guion: cuando los rumores apuntaban a un desenlace, ambos reaparecieron juntos y cambiaron nuevamente el eje de la conversación.