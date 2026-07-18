Qué dijo Kylian Mbappé sobre Lionel Messi tras robarle el record de máximo goleador
Tras convertir dos goles ante Inglaterra, Mbappé es ahora el más goleador del Mundial 2026 y el máximo goleador histórico en Mundiales.
Si bien Francia no pudo quedarse con el bronce, su máxima figura, Kylian Mbappé, se quedó con un importante récord, al menos, por ahora. Con un doblete decisivo ante Inglaterra, el delantero francés alcanzó los 22 goles en Copas del Mundo, desplazando a Lionel Messi de la cima de la tabla histórica de artilleros.
Sin embargo, lejos de mostrarse confiado con su nueva marca, el flamante delantero del Real Madrid sorprendió a todos al enviarle un mensaje directo al capitán argentino.
Qué dijo Kylian Mbappé tras robarle la cima de goleadores históricos a Messi
Consciente de que Messi se encuentra a un solo grito de igualarlo y compartir el trono de los mundiales por los próximos cuatro años, el atacante francés mostró su costado más realista ante la prensa. Sin rodeos, Mbappé reconoció la vigencia del astro albiceleste y admitió que da por hecho que el '10' anotará en la final de este domingo ante España, alcanzando nuevamente su línea en la cúspide del fútbol mundial.
"Leo marca todo el tiempo, mañana marcará seguro", indicó Kylian, confiado en que el récord obtenido hoy, tal vez, no lo mantenga por mucho tiempo. Seguidamente, reconoció que no le interesan tanto los logros personales, sino que hubiera preferido ser finalista: "Es seguro que cuando marcas tantos goles en una Copa del Mundo, te hace evolucionar en algunas esferas, pero aquí estoy, me hubiera gustado no ser el mejor goleador de la historia y jugar mañana el partido", se sinceró.
"Creo que es bueno para todo lo que es herencia, pero hoy no es lo primero que se me pasa por la cabeza", cerró.
Kylian Mbappé lidera la tabla de goleadores del Mundial 2026
- Kylian Mbappé (Francia): 10
- Lionel Messi (Argentina): 8
- Jude Bellingham (Inglaterra): 7
- Erling Haaland (Noruega): 7
- Ousmane Dembélé (Francia): 6
- Harry Kane (Inglaterra): 6
- Mikel Oyarzabal (España): 5
Mbappé también se convirtió en el máximo goleador histórico en Mundiales
- Kylian Mbappé (Francia): 22
- Lionel Messi (Argentina): 21
- Miroslav Klose (Alemania): 16
- Ronaldo Nazário (Brasil): 15
- Gerd Müller (Alemania): 14
- Harry Kane (Inglaterra): 14
- Just Fontaine (Francia): 13
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario