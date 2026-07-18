Qué dijo Kylian Mbappé sobre Lionel Messi tras robarle el record de máximo goleador

"Leo marca todo el tiempo, mañana marcará seguro", indicó Kylian, confiado en que el récord obtenido hoy, tal vez, no lo mantenga por mucho tiempo. Seguidamente, reconoció que no le interesan tanto los logros personales, sino que hubiera preferido ser finalista: "Es seguro que cuando marcas tantos goles en una Copa del Mundo, te hace evolucionar en algunas esferas, pero aquí estoy, me hubiera gustado no ser el mejor goleador de la historia y jugar mañana el partido", se sinceró.