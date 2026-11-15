La chicana de Eduardo Domínguez a Boca antes de la final de la Copa Sudamericana

0-2 vs. Montevideo City Torque (Copa Sudamericana)

vs. Montevideo City Torque (Copa Sudamericana) 2-3 vs. Flamengo

vs. Flamengo 0-1 vs. Cruzeiro

vs. Cruzeiro 0-2 vs. Grêmio (Copa de Brasil)

vs. Grêmio (Copa de Brasil) 0-1 vs. Botafogo

vs. Botafogo 1-1 vs. Grêmio (Copa de Brasil)

vs. Grêmio (Copa de Brasil) 0-0 vs. Mirassol

En esos siete partidos marcó apenas tres goles y recibió diez. El último triunfo del equipo de Domínguez es anterior a la caída con Montevideo City Torque por la Sudamericana.

Boca y Atlético Mineiro, a una semana de la final de la Copa Sudamericana

Boca llega desde el otro extremo, con la clasificación a la final de la Copa Argentina recién conseguida tras golear 3-0 a Banfield. El título en Barranquilla también le daría una vía directa a la Copa Libertadores 2027.