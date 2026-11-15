La chicana de Eduardo Domínguez a Boca antes de la final de la Copa Sudamericana
Eduardo Domínguez, DT de Atlético Mineiro, dijo que la presión es de Boca, que hace 18 años que no gana una final internacional, en la previa de la Sudamericana.
Eduardo Domínguez, entrenador de Atlético Mineiro, le puso picante a la previa de la final de la Copa Sudamericana ante Boca. Consultado por la presión que carga el Galo tras sus últimas finales perdidas, el DT respondió que la mayor exigencia está del lado del Xeneize: “Boca hace 18 años que no gana una final internacional... ¿quién tiene más presión?”. La final será el sábado 21 de noviembre en Barranquilla.
Qué dijo Eduardo Domínguez sobre Boca
El extécnico de Estudiantes de La Plata habló en conferencia de prensa después del 0-0 con Mirassol. Los periodistas brasileños le recordaron las dos últimas finales que perdió el club de Belo Horizonte: la Copa Libertadores 2024 y la Copa Sudamericana 2025.
Domínguez dijo que su foco está en el plantel y en cómo llega el grupo. También mencionó el reciente título de Boca por la tabla anual, el primero a nivel local en tres años, para insistir en que el rival tiene más obligación. Para él, la presión depende de la confianza en lo que se hace, y aseguró que su equipo va a llegar fuerte a Barranquilla.
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La racha de Atlético Mineiro antes de la final con Boca
El contexto no lo acompaña. El Galo acumula siete partidos sin ganar entre el Brasileirão, la Copa de Brasil y la Copa Sudamericana, con cinco derrotas y dos empates:
- 0-2 vs. Montevideo City Torque (Copa Sudamericana)
- 2-3 vs. Flamengo
- 0-1 vs. Cruzeiro
- 0-2 vs. Grêmio (Copa de Brasil)
- 0-1 vs. Botafogo
- 1-1 vs. Grêmio (Copa de Brasil)
- 0-0 vs. Mirassol
En esos siete partidos marcó apenas tres goles y recibió diez. El último triunfo del equipo de Domínguez es anterior a la caída con Montevideo City Torque por la Sudamericana.
Boca y Atlético Mineiro, a una semana de la final de la Copa Sudamericana
Boca llega desde el otro extremo, con la clasificación a la final de la Copa Argentina recién conseguida tras golear 3-0 a Banfield. El título en Barranquilla también le daría una vía directa a la Copa Libertadores 2027.
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