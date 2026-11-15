La racha que Martín Palermo intentará romper ante Boca en la final de la Copa Argentina
Martín Palermo nunca le ganó a Boca como entrenador: en 10 cruces sumó 6 derrotas y 4 empates. Lo enfrentará con Platense en la final de la Copa Argentina.
Boca goleó 3-0 a Banfield, se metió en la final de la Copa Argentina 2026 y ahora tiene enfrente a un viejo conocido: Martín Palermo, entrenador de Platense, que nunca pudo vencer al Xeneize desde que se sienta en un banco de suplentes. La definición será el miércoles 2 de diciembre y el Titán llegará con una cuenta pendiente: 10 partidos, 6 derrotas y 4 empates ante su exclub.
Ante el Taladro, los goles fueron de Santiago Ascacibar, Sebastián Villa y Leandro Lozano. Antes, el equipo de la Ribera había dejado en el camino a Gimnasia de Chivilcoy, Sarmiento de Junín, Vélez y Racing. El Calamar ya esperaba rival desde hacía varios días, después de eliminar a Deportivo Riestra por penales en su semifinal.
Martín Palermo y una racha negativa ante Boca
El historial del Titán contra el Xeneize no tiene victorias. Lo enfrentó con cuatro equipos distintos en el fútbol argentino: Godoy Cruz, Arsenal, Aldosivi y Platense. El saldo deja 6 triunfos de Boca y 4 empates, con 22 goles a favor del conjunto azul y oro y 11 en contra.
Con Platense ya lo cruzó tres veces. En su primer ciclo en el Calamar perdió dos veces por 3-1, ambas en 2023, y en esta segunda etapa consiguió un 1-1 el 16 de agosto de 2026, el antecedente más reciente.
Uno por uno, todos los cruces de Martín Palermo ante Boca
- 8/12/12 | Godoy Cruz | Boca 2-1
- 24/6/13 | Godoy Cruz | 1-1
- 21/10/13 | Godoy Cruz | 2-2
- 27/4/14 | Arsenal | Boca 4-2
- 17/11/14 | Arsenal | 1-1
- 9/11/21 | Aldosivi | Boca 3-0
- 16/2/22 | Aldosivi | Boca 2-1
- 19/2/23 | Platense | Boca 3-1
- 19/8/23 | Platense | Boca 3-1
- 16/8/26 | Platense | 1-1
Los dos últimos partidos de Palermo ante Boca terminaron igualados, en 2014 con Arsenal y en 2026 con Platense. Las otras dos veces que dirigió dos encuentros seguidos contra el Xeneize con el mismo club, Aldosivi y el primer Platense, perdió los dos. La final del 2 de diciembre será su partido número 11 ante Boca y la primera vez que se crucen con un título en juego.
Temas
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario