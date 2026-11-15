La racha que Martín Palermo intentará romper ante Boca en la final de la Copa Argentina

Boca goleó 3-0 a Banfield, se metió en la final de la Copa Argentina 2026 y ahora tiene enfrente a un viejo conocido: Martín Palermo, entrenador de Platense, que nunca pudo vencer al Xeneize desde que se sienta en un banco de suplentes. La definición será el miércoles 2 de diciembre y el Titán llegará con una cuenta pendiente: 10 partidos, 6 derrotas y 4 empates ante su exclub.