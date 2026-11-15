Francia vs. Turquía, por la Nations League: horario, formaciones y TV

El conjunto galo llega a esta jornada después de caer por 3-1 frente a Italia en condición de visitante, resultado que dejó a ambos seleccionados igualados con 10 unidades en el Grupo A1. Luego de ese traspié, los dirigidos por Zinedine Zidane están obligados a ganar para asegurar su boleto a los cuartos de final del certamen, ya que en el tercer escalón se ubica Bélgica con 9 unidades.