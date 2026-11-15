Francia vs. Turquía, por la Nations League: horario, formaciones y TV
El seleccionado dirigido por Zidane necesita ganar y esperar que Italia no supere a Bélgica para quedarse con el primer puesto del Grupo A1.
Francia y Turquía juegan este domingo, desde las 16:45 (hora argentina), por la sexta y última fecha de la fase de grupos de la UEFA Nations League. El encuentro se disputará en el Stade Atlantique Bordeaux Métropole, ubicado en la ciudad de Burdeos, y contará con transmisión en vivo de Disney+ Premium.
El conjunto galo llega a esta jornada después de caer por 3-1 frente a Italia en condición de visitante, resultado que dejó a ambos seleccionados igualados con 10 unidades en el Grupo A1. Luego de ese traspié, los dirigidos por Zinedine Zidane están obligados a ganar para asegurar su boleto a los cuartos de final del certamen, ya que en el tercer escalón se ubica Bélgica con 9 unidades.
Turquía, por su parte, atraviesa una campaña complicada y todavía no pudo sumar puntos en el Grupo A1. El equipo conducido por Sergen Yalçin perdió sus cinco presentaciones, incluida la última frente a Bélgica por 2-1. Además, ya había caído ante Francia por 1-0 en el primer enfrentamiento entre ambos, disputado en septiembre.
Formaciones de Francia vs. Turquía por la Nations League
- Francia: Mike Maignan; Malo Gusto, Jeremy Jacquet, Ibrahima Konaté, Adrien Truffert; Eduardo Camavinga, Adrien Rabiot; Michael Olise, Rayan Cherki, Désiré Doué; Kylian Mbappé. DT: Zinedine Zidane.
- Turquía: Ugurcan Çakir; Oguz Aydin, Abdulkerim Bardakci, Merih Demiral, Ferdi Kadioglu; Ismail Yuksek, Orkun Kökçü; Yunus Akgün, Arda Güler, Baris Yilmaz; Enes Ünal. DT: Sergen Yalçin.
Horario y televisación
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Horario: 16:45 (Argentina).
Estadio: Stade Atlantique Bordeaux Métropole (Burdeos).
Árbitro: a confirmar.
VAR: a confirmar.
TV: Disney+ Premium.
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