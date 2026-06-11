La Ciudad inauguró el Fan Fest del Mundial 2026 en Palermo y ya se vive la fiebre mundialista

Por su parte, el embajador estadounidense Peter Lamelas remarcó la pasión futbolera de los argentinos y celebró la puesta en marcha del Fan Fest porteño. "No hay tierra con más pasión por el juego ni mejor lugar para alentar a los campeones del mundo en su debut. Voy a tener la suerte de ver esa locura futbolera todos los días desde la embajada, mirando directo al Fan Fest de Palermo", expresó.

El canadiense Stewart Wheeler también destacó la experiencia de vivir el Mundial desde Buenos Aires y aseguró que será uno de los recuerdos más importantes de su carrera diplomática. En tanto, Camila Aviña celebró el protagonismo de México en esta edición histórica de la Copa del Mundo y recordó que será la tercera vez que el país reciba el certamen más importante del fútbol internacional.

La Ciudad confirmó además que Plaza Seeber volverá a convertirse en el principal punto de encuentro para los fanáticos, con capacidad para recibir hasta 15 mil personas. Allí se transmitirán los encuentros más importantes del torneo y, especialmente, los partidos de la Selección argentina.

La propuesta no se limitará únicamente a Palermo. A través del programa "Modo Hincha en BA", la experiencia mundialista se extenderá a distintos puntos porteños, incluyendo la Peatonal de Villa Devoto, el Obelisco y otros espacios emblemáticos. Además, la fase eliminatoria tendrá un punto central de encuentro en Parque Los Andes, en el barrio de Chacarita.

El secretario General y de Relaciones Internacionales, Fulvio Pompeo, subrayó el valor integrador del deporte y destacó el papel que cumple el fútbol como herramienta de encuentro entre culturas. "El fútbol es una herramienta de cohesión social que genera oportunidades de diálogo y promueve valores como la sana competencia y la paz. Y especialmente en la Copa del Mundo es donde mejor se expresa ese espíritu de comunidad global", afirmó.

FAN FEST

FAN FEST Fan Fest en Buenos Aires