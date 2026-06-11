Rating: así midió la ceremonia inaugural del Mundial 2026 con Shakira a la cabeza

En Argentina, los televidentes siguieron cada detalle a través de Telefe, que preparó una programación especial para acompañar el inicio del torneo desde varias horas antes de la ceremonia. La transmisión logró imponerse ampliamente en materia de audiencia, con registros que oscilaron entre los 13 y los 15 puntos de rating.

A las 14.42, la cobertura alcanzaba los 13.5 puntos, aunque el momento de mayor convocatoria llegó durante la presentación de Shakira. A las 14.58, el canal registró 16.3 puntos y alcanzó el pico máximo de audiencia de toda la emisión inaugural.

La señal también estuvo a cargo de la transmisión del partido inaugural, acercando a millones de espectadores el comienzo oficial de la competencia más importante del fútbol internacional.

MANA MUNDIAL

La ceremonia sirvió como introducción a una edición que promete quedar en la historia. El Mundial 2026 será el primero en contar con 48 selecciones y disputará un total de 104 encuentros en territorio de los tres países organizadores. Además, las celebraciones continuarán en distintas sedes de Canadá y Estados Unidos durante los próximos días.

Con las tribunas repletas, un show artístico de gran magnitud y la atención de miles de millones de personas en todo el mundo, la Copa del Mundo 2026 dio su puntapié inicial y comenzó oficialmente un nuevo capítulo en la historia del deporte.

Embed - Así fue la increíble ceremonia inaugural del Mundial FiFA 2026