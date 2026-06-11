Rating: así midió la ceremonia inaugural del Mundial 2026 con Shakira a la cabeza
Telefe transmitió en vivo la ceremonia inaugural de la Copa del Mundo y logró destacados números de rating. Conocé todos los detalles.
Este jueves comenzó oficialmente el Mundial 2026 con una ceremonia inaugural de gran despliegue realizada en el histórico Estadio Azteca de Ciudad de México. La FIFA puso en marcha la edición más extensa de la Copa del Mundo con un espectáculo que combinó música, color y distintos guiños a las tradiciones de los países organizadores.
La ceremonia de apertura tuvo lugar minutos antes del encuentro entre México y Sudáfrica, el partido encargado de poner en marcha una Copa del Mundo histórica. El certamen se desarrolla por primera vez de manera compartida entre México, Estados Unidos y Canadá, mientras que el Estadio Azteca sumó un nuevo hito al transformarse en el único escenario en recibir tres inauguraciones mundialistas.
El espectáculo contó con la presencia de importantes artistas de alcance internacional y referentes de la música latinoamericana. Entre quienes formaron parte de la celebración estuvieron Shakira, Alejandro Fernández, Maná, Belinda, J Balvin, Los Ángeles Azules, Danny Ocean, Lila Downs y Tyla. La propuesta artística fusionó elementos culturales de los países anfitriones con una importante puesta tecnológica.
En Argentina, los televidentes siguieron cada detalle a través de Telefe, que preparó una programación especial para acompañar el inicio del torneo desde varias horas antes de la ceremonia. La transmisión logró imponerse ampliamente en materia de audiencia, con registros que oscilaron entre los 13 y los 15 puntos de rating.
A las 14.42, la cobertura alcanzaba los 13.5 puntos, aunque el momento de mayor convocatoria llegó durante la presentación de Shakira. A las 14.58, el canal registró 16.3 puntos y alcanzó el pico máximo de audiencia de toda la emisión inaugural.
La señal también estuvo a cargo de la transmisión del partido inaugural, acercando a millones de espectadores el comienzo oficial de la competencia más importante del fútbol internacional.
La ceremonia sirvió como introducción a una edición que promete quedar en la historia. El Mundial 2026 será el primero en contar con 48 selecciones y disputará un total de 104 encuentros en territorio de los tres países organizadores. Además, las celebraciones continuarán en distintas sedes de Canadá y Estados Unidos durante los próximos días.
Con las tribunas repletas, un show artístico de gran magnitud y la atención de miles de millones de personas en todo el mundo, la Copa del Mundo 2026 dio su puntapié inicial y comenzó oficialmente un nuevo capítulo en la historia del deporte.
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