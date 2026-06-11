Clima hoy en Buenos Aires: el pronóstico del tiempo para el jueves 11 de junio

El cierre de la semana laboral mantendrá una tónica similar en el arranque, pero con un descenso en la temperatura mínima:

Madrugada y mañana: Comenzará con el cielo despejado, pero rápidamente volverán a registrarse bancos de neblina matutinos.

Tarde y noche: El cielo lucirá parcialmente nublado, incrementándose la nubosidad de forma marcada hacia la noche.

Temperaturas: El termómetro marcará un descenso, con una mínima de apenas 6°C y una máxima que se estancará en los 17°C.

Sábado: paraguas a mano y tarde invernal

El primer día del fin de semana será el más inestable del período, ideal para planes bajo techo:

Madrugada y mañana: El SMN anticipa lluvias aisladas que obligarán a salir con paraguas desde temprano.

Tarde y noche: Las precipitaciones cesarán, pero el cielo se mantendrá completamente nublado.

Temperaturas: Será una jornada gris y templada a fría, con una mínima de 9°C y una máxima que apenas llegará a los 13°C debido a la falta de sol.

Domingo: vuelve el sol pero con frío polar

Para el cierre del fin de semana, las condiciones de mal tiempo desaparecerán de la región, pero el ingreso de una masa de aire frío hará sentir el rigor del invierno: