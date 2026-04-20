La confesión de Leandro Brey sobre el consejo de Riquelme para el Superclásico: "Jugar como..."
El arquero de Boca fue una de las figuras en el Monumental y reveló qué le dijo el presidente antes del partido en el que el Xeneize se impuso por 1-0.
El Superclásico de este domingo fue el bautismo de fuego definitivo para Leandro Brey. En un escenario hostil y con la responsabilidad de custodiar el cero tras la baja de Marchesín, el juvenil no solo cumplió, sino que fue clave para sostener el 1-0. Tras el partido, el guardameta rompió el silencio en DSports y contó la intimidad de su diálogo con Juan Román Riquelme.
Brey confesó que el presidente de Boca se acercó para quitarle presión antes de enfrentar a River: “Me dijo que disfrute el partido, que juegue con la tranquilidad que lo hacía en Los Andes“, reveló el arquero, recordando sus inicios en el club de Lomas de Zamora. El consejo parece haber surtido efecto, ya que Brey aseguró que fue uno de los encuentros que más disfrutó en su carrera.
A pesar de que River no acechó constantemente, el arquero fue protagonista de la atajada del partido: un remate a quemarropa de Lucas Martínez Quarta —protagonista también de la polémica del final— que Brey logró tapar con su muslo derecho para evitar el empate. "Tenía mucha tranquilidad, me sentí muy cómodo. Fue el partido más importante de mi carrera", sentenció.
El factor Paredes y la ambición por la Libertadores
El arquero también se deshizo en elogios para Leandro Paredes, el autor del gol y capitán del equipo. Según Brey, la llegada del volante de la Selección fue el motor de la armonía actual del plantel: “Desde el primer día inculcó esta unión que tiene el grupo. No tengo palabras para describirlo, su calidad es increíble”.
Con el envión de la victoria en Núñez y un invicto que ya suma 12 partidos bajo el mando de Claudio Úbeda, Brey no esquivó la responsabilidad de vestir la camiseta azul y oro y le envió un mensaje directo a la hinchada de cara a lo que resta del 2026: “El club demanda ir por todo. Sería lindo ganar todas las competencias”, afirmó, poniendo la mira no solo en el torneo local, sino también en el gran objetivo del año: la Copa Libertadores.
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