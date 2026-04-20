La confesión de Leandro Brey sobre el consejo de Riquelme para el Superclásico: "Jugar como..."

Con el envión de la victoria en Núñez y un invicto que ya suma 12 partidos bajo el mando de Claudio Úbeda, Brey no esquivó la responsabilidad de vestir la camiseta azul y oro y le envió un mensaje directo a la hinchada de cara a lo que resta del 2026: “El club demanda ir por todo. Sería lindo ganar todas las competencias”, afirmó, poniendo la mira no solo en el torneo local, sino también en el gran objetivo del año: la Copa Libertadores.