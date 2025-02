La confesión de Rodrigo De Paul sobre la Selección Argentina: "Hay miradas que ya hablan"

Una de las frases más destacadas de la entrevista fue cuando De Paul se refirió a la conexión especial que tiene con el entrenador: “A veces hay miradas que ya hablan”, una declaración que refleja la compenetración que ambos han logrado en el campo de juego. Además, no dejó de mencionar a Messi, con quien mantiene una estrecha relación de amistad. El futbolista reveló que se mantiene en contacto diario con el 10 y que, a pesar de los años, aún se sorprende de la influencia que genera en los rivales cuando pisa la cancha.

lionel messi rodrigo de paul

Fuera del fútbol, De Paul mostró su lado más personal, revelando su afición por la moda. “Consulto tendencias en Pinterest y me inspiro en los estilos vintage de los 90”, contó, destacando su gusto por los cambios de look. De hecho, reveló que fue Messi quien lo convenció de raparse antes de la final de la Copa América, un gesto que dejó huella. En cuanto a sus compañeros de equipo, mencionó con humor que hay varios jugadores con mucho estilo, como Nicolás Otamendi y Enzo Fernández, pero también bromeó sobre algunos que no prestan tanta atención a la moda y prefieren la ropa deportiva que les envían las marcas.

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://x.com/juegosimple__/status/1892575573832090012&partner=&hide_thread=false Rodrigo De Paul sobre los looks de los futbolistas de la Selección Argentina. No tiene desperdicio. pic.twitter.com/9tUiDAJs1A — JS (@juegosimple__) February 20, 2025

En otro plano, De Paul habló sobre su familia, mencionando a su abuelo como una figura esencial en su vida: “Él confiaba en mí cuando nadie más lo hacía. Me acompañaba a todos lados y me cubría en un montón de situaciones”. También expresó lo difícil que le resulta estar lejos de sus hijos, pero destacó que ellos entienden las exigencias de su trabajo: “Los extraño un montón, pero entienden que este es el trabajo de papá y que hago un esfuerzo por ellos”.

Por último, se refirió a la eterna discusión sobre el mejor futbolista de la historia, en respuesta a las recientes declaraciones de Cristiano Ronaldo, quien se autoproclamó como el mejor. De Paul fue contundente al afirmar: “El que vio un poco de fútbol sabe que como el Diez (Messi) no va a haber nadie. Lo que generó en la gente es incomparable. Leo es arte”.