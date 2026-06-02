Dibu, Messi y De Paul contaron cómo fue la charla técnica de la final de Qatar 2022: "La peor del mundo"
Los protagonistas de la Selección Argentina revelaron detalles desconocidos de los minutos anteriores al duelo decisivo y contaron cómo la emoción terminó dominando al cuerpo técnico.
La conquista del Mundial de Qatar 2022 dejó innumerables imágenes imborrables para los hinchas argentinos. Sin embargo, algunas de las historias más impactantes ocurrieron lejos de las cámaras y recién ahora comenzaron a conocerse. En la serie documental El método Scaloni, varios integrantes de la Selección Argentina recordaron qué sucedió dentro del vestuario minutos antes de salir a disputar la final frente a Francia, una escena que estuvo marcada por la emoción y que, según sus propios protagonistas, derivó en una de las charlas técnicas más particulares de la historia.
Las revelaciones llegaron de la mano de figuras centrales de aquel plantel, como Emiliano "Dibu" Martínez, Lionel Messi, Rodrigo De Paul y Walter Samuel. Todos coincidieron en que los integrantes del cuerpo técnico se vieron completamente desbordados por los sentimientos al comprender que estaban a pocos minutos de afrontar el partido más importante de sus carreras.
El primero en reconstruir aquel momento fue el arquero argentino. Según relató, Lionel Scaloni comenzó la reunión con total normalidad, repasando cuestiones tácticas y detallando las funciones de cada jugador. Incluso recordó una indicación puntual dirigida a Ángel Di María: "Entramos en la charla -comenzó relatando Dibu-. Scaloni estaba hablando, dice cómo va a jugar el equipo, nombra a cada uno. A Fideo le dice: 'Vos vas por la izquierda, le vas a hacer un quilombo tremendo. El partido está ahí, encaralo todos los tiros a Koundé que lo vas a matar'".
Pero la situación cambió rápidamente. La magnitud del encuentro terminó afectando emocionalmente al entrenador: "Habló dos minutos y empezó a llorar. 'Bueno, quiero decirles...' .Y no podía, era llorar y llorar, cuando quería hablar, peor", recordó Martínez entre risas. Lo que parecía un episodio aislado pronto se extendió al resto del cuerpo técnico.
Messi también rememoró aquella escena y explicó que la emoción impidió que el pujatense pudiera continuar. "Cuando va a hablar medio que dice: 'No puedo, no puedo. Pablo, hablá vos'. Y le contesta: 'Yo tampoco'. No sé si alguno terminó diciendo algo". El capitán recordó el momento con humor, aunque también dejó en evidencia el clima especial que se vivía puertas adentro.
De Paul aportó otro detalle que terminó de convertir la historia en una anécdota inolvidable. Según explicó, cuando Scaloni y Pablo Aimar quedaron paralizados por la emoción, intentaron trasladarle la responsabilidad a Walter Samuel. "Le dice: 'Walter, hablá vos'. Y Walter les hace señas de que no", contó el mediocampista. La cadena continuó hasta llegar a Matías Manna, quien tampoco logró escapar a los nervios del momento.
"Lo mandan a Matías Mana y dice: 'Bueno... debemos estar todos orgullosos...'. Todo entrecortado, peor que Scaloni estaba, re nervioso", agregó Dibu. Finalmente, Samuel también reconoció que aquella situación fue extraordinaria incluso para un grupo acostumbrado a convivir con la presión: "Nosotros a veces lo cargamos a Scaloni, le decimos: 'Ahí viene la llorona'. Esa vez vino, pero para todos. No podíamos hablar...".
Pese a todo, la conexión entre jugadores y cuerpo técnico fue suficiente para transmitir el mensaje. De Paul lo resumió al señalar que "fue una charla técnica a su manera, transmitió lo que él quería. A veces no hace falta decir mucho para que nosotros lo entendamos". Aunque Samuel, fiel a su estilo, cerró la anécdota con una frase que ya quedó para la historia: "Creo que fue la peor charla técnica del mundo".
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