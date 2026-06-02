Dibu, Messi y De Paul contaron cómo fue la charla técnica de la final de Qatar 2022: "La peor del mundo"

Messi también rememoró aquella escena y explicó que la emoción impidió que el pujatense pudiera continuar. "Cuando va a hablar medio que dice: 'No puedo, no puedo. Pablo, hablá vos'. Y le contesta: 'Yo tampoco'. No sé si alguno terminó diciendo algo". El capitán recordó el momento con humor, aunque también dejó en evidencia el clima especial que se vivía puertas adentro.

De Paul aportó otro detalle que terminó de convertir la historia en una anécdota inolvidable. Según explicó, cuando Scaloni y Pablo Aimar quedaron paralizados por la emoción, intentaron trasladarle la responsabilidad a Walter Samuel. "Le dice: 'Walter, hablá vos'. Y Walter les hace señas de que no", contó el mediocampista. La cadena continuó hasta llegar a Matías Manna, quien tampoco logró escapar a los nervios del momento.

scaloni aimar

"Lo mandan a Matías Mana y dice: 'Bueno... debemos estar todos orgullosos...'. Todo entrecortado, peor que Scaloni estaba, re nervioso", agregó Dibu. Finalmente, Samuel también reconoció que aquella situación fue extraordinaria incluso para un grupo acostumbrado a convivir con la presión: "Nosotros a veces lo cargamos a Scaloni, le decimos: 'Ahí viene la llorona'. Esa vez vino, pero para todos. No podíamos hablar...".

Pese a todo, la conexión entre jugadores y cuerpo técnico fue suficiente para transmitir el mensaje. De Paul lo resumió al señalar que "fue una charla técnica a su manera, transmitió lo que él quería. A veces no hace falta decir mucho para que nosotros lo entendamos". Aunque Samuel, fiel a su estilo, cerró la anécdota con una frase que ya quedó para la historia: "Creo que fue la peor charla técnica del mundo".