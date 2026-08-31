La conmovedora carta de Rodrigo De Paul para despedir a Lionel Messi de la Selección: "Te amo"
El mediocampista utilizó sus redes sociales para dedicarle unas palabras al capitán, revelando detalles íntimos de su convivencia dentro y fuera de la cancha.
El anuncio del retiro de Lionel Messi de la Selección Argentina continúa generando reacciones de profunda emoción en todo el ambiente futbolístico. Tras confirmarse la noticia más triste para los fanáticos de la albiceleste, integrantes del plantel campeón del mundo comenzaron a volcar sus vivencias al aire y en redes sociales. Entre todas las manifestaciones, la publicación de Rodrigo De Paul sobresalió por su enorme carga afectiva y por revelar la faceta más humana del rosarino.
El volante del conjunto nacional comenzó su homenaje compartiendo una historia en su cuenta de Instagram con un mensaje contundente: "Solo gracias, el más grande de toda la historia, gracias por hacernos tan pero tan felices, no te imaginas cuántas sonrisas sacaste. Sos eterno". Minutos después, amplió su homenaje publicando una fotografía junto al capitán acompañada por un extenso escrito donde repasó la intimidad de las concentraciones.
La conmovedora carta de Rodrigo De Paul para despedir a Lionel Messi de la Selección Argentina
En sus líneas, el mediocampista hizo hincapié en el deseo personal de que la gente conociera al hombre detrás de la figura pública. "Hay algo que durante todos estos años siempre quise: que cada argentino pudiera conocer quién sos realmente. Cómo sos cuando no hay cámaras, cuando no hay estadios", expresó el futbolista, recordando el esfuerzo diario del 10 frente a las presiones, las críticas y los momentos de duda antes de cada final.
De Paul también remarcó el liderazgo del atacante dentro del grupo y el sentimiento de seguridad que transmitía al plantel. "Verte caminar con la 10 y la cinta adelante nuestro era sentir que nos cuidabas, que pasara lo que pasara había uno ahí adelante que iba a dejar todo por nosotros", detalló en el texto, al tiempo que celebró haber alcanzado la cima deportiva en la Copa del Mundo preservando la unión del vestuario.
El emotivo mensaje concluyó con una declaración de hermandad que no tardó en volverse tendencia absoluta entre los hinchas argentinos. De esta manera, uno de los laderos más cercanos del referente histórico resumió el sentimiento de todo un plantel que acompañó al rosarino en la etapa más gloriosa del seleccionado.
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