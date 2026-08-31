La conmovedora carta de Rodrigo De Paul para despedir a Lionel Messi de la Selección: "Te amo"

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Rodrigo De Paul (@rodridepaul)

De Paul también remarcó el liderazgo del atacante dentro del grupo y el sentimiento de seguridad que transmitía al plantel. "Verte caminar con la 10 y la cinta adelante nuestro era sentir que nos cuidabas, que pasara lo que pasara había uno ahí adelante que iba a dejar todo por nosotros", detalló en el texto, al tiempo que celebró haber alcanzado la cima deportiva en la Copa del Mundo preservando la unión del vestuario.