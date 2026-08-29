Así es la lujosa casa que Tini Stoessel y Rodrigo De Paul compraron en Miami
La propiedad está ubicada en Miami Shores, habría costado 3,7 millones de dólares y cuenta con grandes ventanales, jardín y una piscina climatizada.
Tini Stoessel y Rodrigo De Paul eligieron Miami para comenzar una nueva etapa juntos y, en ese contexto, habrían adquirido una exclusiva propiedad en Miami Shores, una de las zonas más cotizadas de la ciudad estadounidense. La residencia tendría un valor cercano a los 3,7 millones de dólares y se encuentra además cerca del instituto educativo al que asisten los hijos de Lionel Messi.
La vivienda se destaca por una estética moderna y minimalista, con una decoración en la que predominan los tonos blanco, negro y gris. Se trata de una propiedad de una sola planta, diseñada con espacios amplios y grandes ventanales que permiten conectar el interior con el exterior.
Uno de los principales atractivos de la casa está justamente en sus espacios al aire libre. La propiedad cuenta con un amplio jardín y una piscina climatizada, mientras que la distribución busca integrar los diferentes ambientes y aprovechar al máximo la luz natural.
La propiedad que quedó vinculada al conflicto familiar de Tini Stoessel
Más allá de sus características, la casa adquirió especial relevancia por la situación económica que atraviesa Tini con su padre, Alejandro Stoessel. Según la información difundida por Marina Calabró en Primicias Ya, la propiedad formaría parte del patrimonio contemplado en un acuerdo que la cantante buscaría que su padre firme.
El documento incluiría distintos bienes, sociedades, marcas y derechos relacionados con la carrera de Tini. De acuerdo con la información difundida, el patrimonio contemplado tendría un valor total de 16,5 millones de dólares y abarcaría casas, departamentos y automóviles.
A su vez, el acuerdo incluiría una reorganización de sociedades, marcas, derechos de imagen y regalías vinculadas con la trayectoria profesional de la cantante. El objetivo de Tini sería recuperar el control de diferentes activos y estructuras empresariales que actualmente estarían relacionados con la administración de Alejandro Stoessel.
En ese contexto, la propiedad adquirida en Miami Shores habría quedado bajo la lupa dentro de las negociaciones familiares. La residencia, pensada para acompañar la nueva etapa de Tini y Rodrigo De Paul en Estados Unidos, aparece así mencionada entre los bienes que formarían parte de la discusión patrimonial.
Mientras tanto, la pareja continúa proyectando su vida en Miami, donde eligió una propiedad de características exclusivas y una ubicación estratégica. La casa combina diseño contemporáneo, amplitud y espacios exteriores, en una zona residencial considerada una de las más privilegiadas de la ciudad.
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