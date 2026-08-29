Así es la lujosa casa que Tini Stoessel y Rodrigo De Paul compraron en Miami

A su vez, el acuerdo incluiría una reorganización de sociedades, marcas, derechos de imagen y regalías vinculadas con la trayectoria profesional de la cantante. El objetivo de Tini sería recuperar el control de diferentes activos y estructuras empresariales que actualmente estarían relacionados con la administración de Alejandro Stoessel.

En ese contexto, la propiedad adquirida en Miami Shores habría quedado bajo la lupa dentro de las negociaciones familiares. La residencia, pensada para acompañar la nueva etapa de Tini y Rodrigo De Paul en Estados Unidos, aparece así mencionada entre los bienes que formarían parte de la discusión patrimonial.

Mientras tanto, la pareja continúa proyectando su vida en Miami, donde eligió una propiedad de características exclusivas y una ubicación estratégica. La casa combina diseño contemporáneo, amplitud y espacios exteriores, en una zona residencial considerada una de las más privilegiadas de la ciudad.