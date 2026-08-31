El mensaje de Rodrigo de Paul para Lionel Messi: "Sos eterno"
Tras el anuncio que conmovió al mundo entero, Rodrigo De Paul le dedicó unas emotivas palabras a Lionel Messi en sus redes sociales para despedirlo.
Luego de conocerse la noticia sobre el retiro de Lionel Messi de la Selección Argentina, el mediocampista Rodrigo De Paul no tardó en reaccionar. A través de sus redes sociales, el volante publicó un profundo y conmovedor mensaje para homenajear al capitán tras compartir años inolvidables.
El reconocimiento al liderazgo de Lionel Messi
El jugador del Atlético de Madrid no ocultó su tristeza por la partida del máximo referente del equipo. En su texto, destacó su amor incondicional por nuestro país y las duras batallas internas que debió enfrentar para nunca abandonar, demostrando siempre una inmensa fortaleza para aguantar las distintas injusticias.
Además, resaltó su invaluable liderazgo y calidad humana en la intimidad del plantel. Señaló que se ocupaba especialmente de que cada futbolista que entraba al predio se sintiera bien, manteniendo en todo momento grandes detalles con cada trabajador de la delegación nacional.
Para cerrar su sentida publicación, el mediocampista le agradeció por los momentos compartidos en el campo de juego y las alegrías brindadas. "Solo gracias, el más grande de toda la historia, gracias por hacernos tan pero tan felices, no te imaginas cuantas sonrisas sacaste!! Sos eterno", concluyó junto a un emoji de llanto.
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario