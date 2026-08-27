Aseguran que Tini Stoessel es severamente controlada por sus padres: "Si gasta en algo, les suena una alarma"

“Lo que quiero decir con esto es que ella fue niña, se hizo mujer, en el traspaso, en la carrera, entre algodones. Y ese modus operandi de cómo le administraban las cosas ya estaba instalado, pero ella no conoce otra manera de vivir”, explicó.

Luego se refirió particularmente al vínculo con Mariana Muzlera, mamá de la cantante, y recordó lo que habría ocurrido durante la pandemia: “En pandemia fue de la madre, así como Ale le manejaba la carrera, su mamá era la que le sostenía la cartera, le hacía la agenda, le acompañaba a los shows, a que la vea todo el tiempo”.

Según su relato, alrededor de los 23 o 24 años Tini comenzó a buscar una mayor independencia. “El primer despegue es la madre, a la madre le costó, pero lo entendió”, afirmó.

Latorre sostuvo que el acompañamiento permanente terminó afectando un aspecto fundamental de la vida privada de la cantante: “La familia que no se dio cuenta, le quitó el derecho a la intimidad, Tini no tiene intimidad, si gasta en una cartera, se entera la madre y el padre”.

Incluso aseguró haber presenciado personalmente algunas de esas situaciones. Al ejemplificar cómo funcionaba el control sobre determinados gastos, explicó que ante una compra “le suena el teléfono, una alarma”, en referencia a las notificaciones de las tarjetas.

La conductora dejó en claro su postura y de qué lado está en esta historia: “Tenés que darle el derecho a elegir, y si ella quiere una noche, reventarse diez lucas en un boliche en tragos, está en todo su derecho”.

El rol de Rodrigo de Paul en el cambio de Tini Stoessel

En otro tramo, Majo Martino relacionó la situación con Rodrigo de Paul y una versión sobre la posibilidad de realizar un acuerdo prenupcial. Según relató, cuando habría surgido la necesidad de determinar el patrimonio de cada uno, Tini no habría sabido con precisión cuánto dinero tenía.

“Dicen que sí, cuando ellos dijeron, hacemos un contrato prenupcial, hoy lo escuché a Santi Sposato decir esto, que a Rodrigo le pregunta y dice, bueno, dice sí, pero yo no sé lo que tengo, él le dice, yo tengo tanta cantidad de millones de dólares, dice, yo no sé lo que tengo, dice, bueno, averiguá qué es lo que tenés y en base a eso armamos un contrato, entonces a partir de esto ella hace esta auditoría”, relató.

De acuerdo con esta versión, esa conversación habría impulsado a la cantante a revisar con mayor profundidad su situación patrimonial y conocer cómo estaban administrados sus bienes.