La conmovedora videollamada entre Djokovic y Del Potro tras el pase a la final en Australia
Luego de sellar su clasificación a otra final del Abierto de Australia, Novak Djokovic protagonizó un momento íntimo y emotivo al reencontrarse de manera virtual con el argentino.
La noche australiana todavía vibraba por la intensidad del triunfo de Novak Djokovic ante Jannik Sinner cuando, lejos de los golpes ganadores y las estadísticas, se produjo una de las imágenes más emotivas del torneo. Tras acceder a su final número 37 de Grand Slam, el serbio fue sorprendido en plena entrevista televisiva con una videollamada inesperada: del otro lado de la pantalla apareció Juan Martín del Potro, amigo, rival histórico y cómplice de tantos capítulos inolvidables del tenis moderno.
El intercambio se dio durante la transmisión de ESPN, cuando la periodista Agostina Larocca sacó su teléfono y le mostró a Djokovic el rostro del extenista argentino. La reacción fue inmediata y genuina. “Mi hermano, ¿cómo estás?”, lanzó el serbio, visiblemente sorprendido y con una sonrisa que rompió cualquier formalidad televisiva. Desde Tandil, Del Potro respondió con la misma calidez: “Qué grande Nole, qué felicidad amigo”.
El diálogo, breve pero cargado de significado, expuso un vínculo que trascendió la competencia y se sostuvo a lo largo de los años pese a las lesiones y los caminos distintos que tomó cada carrera. El encuentro virtual tuvo un condimento especial: horas antes, Del Potro había publicado un mensaje en redes sociales que muchos leyeron como una premonición.
“Me gustaría que la final de Australian Open sea entre mis amigos Nole vs. Carlitos (Alcaraz). ¿Ustedes también?”, escribió en su cuenta de X. Djokovic no dejó pasar el detalle y se lo recordó en vivo: “He visto tu mensaje en Twitter de hoy. Eres un mago. No me digas la predicción para la final”, bromeó, generando risas y complicidad.
Más allá del tono distendido, el intercambio también tuvo espacio para el análisis deportivo y la emoción compartida. Del Potro le remarcó al serbio que imaginaba que la victoria ante Sinner debía estar entre las más especiales de su trayectoria, teniendo en cuenta el nivel del rival y el contexto.
Djokovic coincidió y describió sus sensaciones sin rodeos: “Fue un partido con mucha intensidad y energía que he tenido que meter para ganar contra Sinner. Fue increíble”. Sus palabras resumieron no solo el desgaste físico del duelo, sino también el desafío mental que implicó superar al número uno del mundo.
La escena tuvo un cierre tan simple como potente. Antes de despedirse, Djokovic miró a la cámara y le dedicó un mensaje que conmovió a los fanáticos: “Gracias. Te amo, amigo. Te quiero”. La frase, pronunciada por el ganador de 24 títulos de Grand Slam, selló un momento que quedó grabado como uno de los instantes más humanos del Australian Open 2026.
Mientras Djokovic se prepara para disputar su undécima final en Melbourne, el reencuentro con Del Potro recordó que, incluso en la cima de la competencia, el tenis sigue siendo un espacio de vínculos profundos, respeto mutuo y afecto genuino entre quienes compartieron una era dorada del deporte.
