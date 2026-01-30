La conmovedora videollamada entre Djokovic y Del Potro tras el pase a la final en Australia

Djokovic coincidió y describió sus sensaciones sin rodeos: “Fue un partido con mucha intensidad y energía que he tenido que meter para ganar contra Sinner. Fue increíble”. Sus palabras resumieron no solo el desgaste físico del duelo, sino también el desafío mental que implicó superar al número uno del mundo.

Del Potro y Djokovic Del Potro y Djokovic en Acapulco

La escena tuvo un cierre tan simple como potente. Antes de despedirse, Djokovic miró a la cámara y le dedicó un mensaje que conmovió a los fanáticos: “Gracias. Te amo, amigo. Te quiero”. La frase, pronunciada por el ganador de 24 títulos de Grand Slam, selló un momento que quedó grabado como uno de los instantes más humanos del Australian Open 2026.

Mientras Djokovic se prepara para disputar su undécima final en Melbourne, el reencuentro con Del Potro recordó que, incluso en la cima de la competencia, el tenis sigue siendo un espacio de vínculos profundos, respeto mutuo y afecto genuino entre quienes compartieron una era dorada del deporte.