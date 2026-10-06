La contundente decisión de Merentiel sobre su futuro en Boca que reveló su representante
Marcelo Tejera, agente del delantero uruguayo y exfutbolista del Xeneize, confirmó que existe una intención concreta de prolongar el vínculo contractual.
El futuro de Miguel Merentiel empieza a convertirse en uno de los temas que Boca deberá resolver de cara a los próximos mercados. El delantero uruguayo todavía tiene contrato vigente con el Xeneize, pero desde su entorno ya dejaron en claro que existe una fuerte intención de prolongar el acuerdo y evitar que el atacante llegue al final de su vínculo sin una renovación.
La revelación estuvo a cargo de Marcelo Tejera, representante del goleador charrúa y exjugador de Boca, quien habló públicamente sobre las negociaciones y aseguró que el futbolista pretende continuar varios años más en la institución.
La declaración genera expectativa entre los hinchas, especialmente por el peso que adquirió la Bestia dentro del equipo durante las últimas temporadas. El contrato actual del atacante se extiende hasta diciembre de 2027. Sin embargo, Tejera considera que el rendimiento que tuvo desde su llegada justifica una mejora en las condiciones del vínculo.
Merentiel quiere extender su contrato con Boca
Tejera explicó que ya mantuvo conversaciones con los principales dirigentes del Consejo de Fútbol para comenzar a analizar una actualización contractual. En diálogo con Carve Deportiva, manifestó: "He hablado con Juan Román Riquelme y Marcelo Delgado para buscar una mejora de contrato porque creo que la merece".
El representante también hizo referencia a la edad del delantero y al escenario que podría presentarse cuando se acerque el final de su contrato: "Tiene 30 años y yo quiero hacer una diferencia porque sabe que le queda este contrato y con suerte uno más. La idea es que todas las partes lleguemos a un acuerdo", agregó Tejera.
La frase que más ilusionó a los simpatizantes de Boca fue la relacionada con la intención del futbolista de continuar durante un período prolongado. Según explicó su agente, Merentiel quiere renovar por cinco años más, una posibilidad que implicaría extender considerablemente su permanencia en el club.
La intención del entorno del uruguayo tampoco parece estar vinculada exclusivamente a una cuestión económica. Tejera remarcó que existe una valoración mutua entre el jugador y la institución y descartó que la prioridad sea que Merentiel se marche como agente libre. "No es la idea por lo mucho que le dio Boca a él, y él a Boca", sostuvo el representante.
De todos modos, las conversaciones todavía se encuentran en una etapa inicial. Según la información disponible, no existen negociaciones avanzadas para concretar la extensión del contrato, por lo que el tema podría adquirir mayor relevancia durante los próximos meses.
Los números que explican el deseo de retener a Merentiel
El portador de la número 16 llegó a Boca en febrero de 2023 procedente de Palmeiras. Inicialmente se incorporó mediante un préstamo, aunque posteriormente el Xeneize decidió adquirir su pase por una cifra cercana a los tres millones de dólares.
Desde entonces, la Bestia consiguió consolidarse como uno de los principales referentes ofensivos del plantel. Hasta el momento acumula 182 partidos con Boca, 62 goles y 19 asistencias, números que reflejan su importancia en el ciclo que atravesó el club desde su llegada.
Su capacidad para convertir y su continuidad dentro de las distintas estructuras tácticas le permitieron transformarse en uno de los delanteros más utilizados.
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