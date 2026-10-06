La contundente decisión de Merentiel sobre su futuro en Boca que reveló su representante

La frase que más ilusionó a los simpatizantes de Boca fue la relacionada con la intención del futbolista de continuar durante un período prolongado. Según explicó su agente, Merentiel quiere renovar por cinco años más, una posibilidad que implicaría extender considerablemente su permanencia en el club.

La intención del entorno del uruguayo tampoco parece estar vinculada exclusivamente a una cuestión económica. Tejera remarcó que existe una valoración mutua entre el jugador y la institución y descartó que la prioridad sea que Merentiel se marche como agente libre. "No es la idea por lo mucho que le dio Boca a él, y él a Boca", sostuvo el representante.

De todos modos, las conversaciones todavía se encuentran en una etapa inicial. Según la información disponible, no existen negociaciones avanzadas para concretar la extensión del contrato, por lo que el tema podría adquirir mayor relevancia durante los próximos meses.

Los números que explican el deseo de retener a Merentiel

El portador de la número 16 llegó a Boca en febrero de 2023 procedente de Palmeiras. Inicialmente se incorporó mediante un préstamo, aunque posteriormente el Xeneize decidió adquirir su pase por una cifra cercana a los tres millones de dólares.

Desde entonces, la Bestia consiguió consolidarse como uno de los principales referentes ofensivos del plantel. Hasta el momento acumula 182 partidos con Boca, 62 goles y 19 asistencias, números que reflejan su importancia en el ciclo que atravesó el club desde su llegada.

Su capacidad para convertir y su continuidad dentro de las distintas estructuras tácticas le permitieron transformarse en uno de los delanteros más utilizados.