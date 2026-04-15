La contundente frase de Guillermo Hoyos al asumir en Inter Miami de Lionel Messi: "La amistad no se negocia"
El reemplazante de Javier Mascherano fue presentado oficialmente y emocionó a todos al recordar su vínculo con Leo desde las inferiores del Barcelona.
Inter Miami inicia una nueva era. Tras la salida de Javier Mascherano, la franquicia de la Florida presentó a Guillermo Hoyos como su nuevo director técnico. En una conferencia de prensa cargada de conceptos futbolísticos y mucha emotividad, el DT argentino puso el foco en su relación con Lionel Messi, a quien conoce desde que el astro rosarino era apenas un adolescente en La Masía.
Hoyos no ocultó su orgullo por volver a cruzarse con Leo en un vestuario, pero marcó una línea clara sobre cómo será la convivencia. "La amistad no se negocia", disparó el entrenador, aunque rápidamente aclaró: "Eso no significa que todos los días podamos estar encima de él. Hay que respetar la privacidad y ser prudentes".
Para el flamante DT, dirigir al capitán argentino es un privilegio que viene con una vara muy alta. “Estar con el mejor jugador de la historia es algo extraordinario. Exige salir a ganar en todas las canchas”, sentenció, dejando en claro que su Inter Miami no será un equipo de exhibición, sino uno competitivo al máximo nivel.
Al ser consultado por la partida del "Jefecito", Hoyos fue elegante y evitó cualquier tipo de roce. "Masche dio muchísimo, nos dejó un título y un gran respeto por su trabajo", valoró. Sin embargo, adelantó que buscará imprimirle su propio sello al equipo, con una identidad marcada por la intensidad y la posesión del balón, conceptos que mamó durante años en la estructura del Barça.
Las frases más destacadas de Guillermo Hoyos en su llegada a Inter Miami
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Ambición: "Hoy Inter Miami está entre los mejores equipos del mundo".
Filosofía: "Tener a Messi es una forma de vivir, más que de jugar".
Continuidad: "Nadie arranca de cero. Hay una historia que respetar y vamos a potenciar lo que ya existe".
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