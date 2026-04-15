La contundente frase de Guillermo Hoyos al asumir en Inter Miami de Lionel Messi: "La amistad no se negocia"

Inter Miami inicia una nueva era. Tras la salida de Javier Mascherano, la franquicia de la Florida presentó a Guillermo Hoyos como su nuevo director técnico. En una conferencia de prensa cargada de conceptos futbolísticos y mucha emotividad, el DT argentino puso el foco en su relación con Lionel Messi, a quien conoce desde que el astro rosarino era apenas un adolescente en La Masía.