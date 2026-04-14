Sorpresa en Inter Miami: Javier Mascherano renunció como DT por motivos personales

En su despedida, el exmediocampista argentino agradeció a todos los integrantes del club y destacó el vínculo construido durante su gestión. “Ante todo, me gustaría agradecer al Club la confianza que depositaron en mí, en cada empleado que forma parte de la organización por el esfuerzo colectivo, pero especialmente en los jugadores, que nos hicieron posible vivir momentos inolvidables”, expresó. Además, dedicó unas palabras a los hinchas: “También quiero dar las gracias a los fans y a La Familia, porque nada de esto habría sido posible sin ellos”.