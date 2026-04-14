Sorpresa en Inter Miami: Javier Mascherano renunció como DT por motivos personales
Javier Mascherano dejó de ser el entrenador de Inter Miami por motivos personales, según confirmó el club de Lionel Messi en un comunicado oficial.
En una noticia que sacudió al mundo del fútbol, Inter Miami anunció la salida de Javier Mascherano como entrenador principal del equipo. La decisión fue comunicada oficialmente por la institución, que detalló que la renuncia se produjo por motivos personales.
El propio Mascherano explicó su determinación en un mensaje difundido por el club: “Quiero que todos sepan que, por motivos personales, he decidido poner fin a mi etapa como entrenador principal del Inter Miami CF”.
En su despedida, el exmediocampista argentino agradeció a todos los integrantes del club y destacó el vínculo construido durante su gestión. “Ante todo, me gustaría agradecer al Club la confianza que depositaron en mí, en cada empleado que forma parte de la organización por el esfuerzo colectivo, pero especialmente en los jugadores, que nos hicieron posible vivir momentos inolvidables”, expresó. Además, dedicó unas palabras a los hinchas: “También quiero dar las gracias a los fans y a La Familia, porque nada de esto habría sido posible sin ellos”.
Sorpresa en Inter Miami: Javier Mascherano renunció como DT por motivos personales
Mascherano también remarcó uno de los hitos de su ciclo: “Siempre llevaré conmigo el recuerdo de nuestra primera estrella, y dondequiera que esté, seguiré deseando lo mejor al Club de ahora en adelante. No tengo ninguna duda de que el Club seguirá logrando éxitos en el futuro”.
Desde Inter Miami, en tanto, destacaron el paso del entrenador y su aporte a la historia reciente de la institución, en especial por haber estado al frente del equipo en la conquista de su primer título. La salida del “Jefecito” abre ahora un nuevo escenario para el equipo que lidera Lionel Messi, que deberá redefinir su conducción técnica de cara a los próximos compromisos y no perder pisada en una temporada que viene siendo muy pareja.
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