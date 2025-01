La contundente opinión de Lionel Scaloni sobre la posible vuelta de Leandro Paredes a Boca

leandro paredes.jpg Leandro Paredes

En cuanto a la posibilidad de incluir más jugadores del fútbol argentino en el seleccionado, el entrenador señaló que las circunstancias han cambiado en comparación con años anteriores. “Nos encantaría traer chicos del fútbol argentino. Hoy no es como antes, que podíamos hacer un amistoso con la Selección del fútbol local”, explicó.

Lionel Scaloni valoró el retorno de los campeones del mundo a la Argentina

Scaloni también valoró el regreso de jugadores experimentados a River, como Germán Pezzella, Lucas Martínez Quarta, Marcos Acuña y Gonzalo Montiel. “Si fuera entrenador y pudiera traer a esos jugadores, los traigo. Además, son tipos súper profesionales. A los cuatro los hemos tenido en la Selección y más allá de haber ganado, van a darle a River lo que el entrenador necesita, que es seguir compitiendo y ganando. Volvieron para eso”, afirmó.

scaloni paredes 1.jpg

El técnico también compartió una reflexión personal sobre el retorno de los futbolistas al país: “Hoy en día, el que vuelve al fútbol argentino lo hace para competir. A lo mejor, hace unos años lo hacía para retirarse. Yo, por eso, no volví. Sebastián [Verón] me escribió para volver. Sabella también. Pero yo sabía que no era el mismo que había estado en el 96/97 en Estudiantes. En eso siempre fui bastante pensativo y volver para que la gente tenga un mal recuerdo mío no valía la pena”, confesó.

Por último, Scaloni se refirió a Leandro Paredes y la posibilidad de que regrese a Boca: “Lo aprecio como si fuera mi hermano. Pero siempre hemos actuado igual con los chicos que cambiaron de club. Nosotros no nos metemos. Nosotros valoramos otra cosa, valoramos cómo juegan y me da igual en dónde jueguen, en qué liga o qué club. Las decisiones personales y deportivas pertenecen a ellos. Nosotros valoramos el desempeño futbolístico”, concluyó.