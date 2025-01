La contundente respuesta de Enzo Pérez sobre su pelea con Martín Demichelis: "Nunca hablé"

En una entrevista con TyC Sports, el flamante refuerzo del Millonario fue consultado sobre su salida y el presunto enfrentamiento con Demichelis, sumado al impacto que habría tenido un supuesto “off” interno que generó tensiones dentro del plantel. Sin rodeos, Pérez respondió: “Es un tema que desde que me fui de River nunca hablé y menos lo voy a hacer ahora”, señaló el mediocampista, y justificó su postura: “Es traer cosas negativas que no sirven y no van a servir. Nosotros estamos enfocados en lo que pase de ahora en adelante. Lo que pasó, pasó. Ya está”.